Samsung wzbogaca swoje portfolio o nowe telewizory QLED 8K

W ostatnich latach odbiorniki 4K na dobre zadomowiły się na rynku, dlatego Samsung uznał, że czas przeskoczyć na wyższą rozdzielczość. Koreański producent zaprezentował w tym roku już dwie linie telewizorów 8K – Q950T i Q800T – przeznaczonych dla najbardziej wymagających widzów. Teraz przyszedł czas na to, aby wypuścić sprzęt skierowany do nieco szerszego grona klientów.

Telewizory Samsung QLED Q700T powstały z myślą o tych, którzy poszukują mniejszych odbiorników wyposażonych w topowe technologie. W skład tej linii produktowej wchodzą modele 55” oraz 65” wyposażone w system sztucznej inteligencji wyszkolonej w procesie w skalowaniu obrazu do 8K. Paradoksalnie to ten najmniejszy model może spotkać się z największym zainteresowaniem, gdyż w liniach Q950T oraz Q800T nie uświadczyliśmy urządzeń w tym rozmiarze. A polski oddział Samsunga liczy na zauważalne wzrosty sprzedaży w tej kategorii produktowej.

Szacujemy, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie w tym roku pięciokrotnie (do ok. 2 tys. sztuk). Wprowadzenie do oferty telewizora 8K o przekątnej 55 cali to odpowiedź na sygnały od osób, które poszukują telewizora o mniejszej przekątnej, ale o najwyższej jakości obrazu. To także efekt stale rosnącego zainteresowania i rosnącej dostępności tych zaawansowanych telewizorów – mówi Grzegorz Stanisz, szef działu RTV Samsung Electronics Polska.

Mimo iż nowa seria będzie tańsza niż telewizory z linii Q950T oraz Q800T, ma oddać nam do dyspozycji kluczowe technologie znane z wyższych modeli. Sercem urządzeń będzie procesor Quantum 8K, który przeskaluje materiały źródłowe do rozdzielczości, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał panelu Q700T. Samą matrycę wyposażono w system Bezpośredniego Strefowego Podświetlenia, które zadba o zapewnienie wysokiego kontrastu. Dopełni ją zaś Funkcja Adaptacji Obrazu dopasowująca jasność matrycy do aktualnej pory dnia oraz oświetlenia naszego salonu.

Samsung przygotował również swój sprzęt na nową generację konsol. Model Q700T dzięki Dynamicznemu Korektorowi Czerni sprawi, że podczas grania elementy ukryte w cieniach staną się bardziej widoczne, zaś technologia FreeSync zsynchronizuje odświeżanie matrycy z pracą karty graficznej. To pozwoli zniwelować efekt rwania obrazu. Gracze docenią także funkcję Multi View pozwalającą podzielić ekran na dwie części, aby na jednej z nich wyświetlić obraz z gry, na drugiej zaś np. poradnik z YouTube’a.

Równie ciekawą technologią zastosowaną w Q700T jest system Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS+), które symuluje rozchodzenie się fali akustycznej w trójwymiarowej przestrzeni. Cel jej działania jest prosty – ma sprawić, aby odbiorca był w stanie precyzyjniej określić, z której strony dochodzi dźwięk w grach oraz filmach. OTS+ pozwoli nam w pełni zanurzyć się w cyfrowym świecie i np. usłyszeć, z której strony dobiegają wybuchy bomb bądź ostrzał wirtualnych przeciwników.

Na koniec warto wspomnieć o Aktywnym Wzmacniaczu Głosu, czyli systemie adaptacyjnego podbijania głośności. Telewizor w czasie rzeczywistym śledzi hałas w naszym otoczeniu i kiedy pomieszczenie wypełni się np. szumem odkurzacza, który zagłuszyłyby odbiór treści – Q700T automatycznie podbije poziom głośności. Dzięki temu nie umkną nam żadne dialogi, nawet kiedy wokół nas zrobi się naprawdę głośno.

Telewizory Samsung Q700T trafią do dystrybucji jeszcze w tym roku, na razie nie wiemy jeszcze, ile przyjdzie nam za nie zapłacić.