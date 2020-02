Reżyser Baby Driver ocenia Boże Ciało. Bielenia niczym Ewan McGregor

Edgar Wright znany jako reżyser Baby Driver, postanowił jak na przykładnego członka Akademii przystało, obejrzeć nominowane filmy. Na swoim Twitterze skomentował między innymi seans filmu Boże Ciało w reżyserii Jana Komasy. Okazuje się, że nasz kandydat do Oscara bardzo przypadł mu do gustu.

Twórca pochwalił klimat filmu, który według niego jest mroczny i brutalnie szczery oraz rolę Bartosza Bieleni, którego przyrównał do innych gwiazd kina: Vincenta Cassela czy Ewana McGregora. Aktor ma przed sobą dobry okres, bowiem wcześniej zauważony został przez członków European Film Promiton, którzy wybrali 10 uczestników wyróżnionych tytułem Shooting Stars 2020. Wśród nich znalazł się własnie Bielenia. Film Jana Komasy ubiegać będzie się na Oscarach 2020 o statuetkę w kategorii za najlepszy film międzynarodowy, a wśród realnych konkurentów jest m.in. Ból i blask i oczywiście Parasite

The penultimate Oscar nominee I saw was a knockout: Poland's 'Corpus Christi' directed by Jan Komasa. Gritty, dark, thrilling & with an incendiary lead in Bartosz Bielenia who somehow reminds me of Vincent Cassel, Ewan McGregor, Ian Curtis & Renée Jeanne Falconetti's Joan Of Arc. pic.twitter.com/EEVpEGT5Y1

