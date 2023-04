Sandman - jaki jest etap prac nad 2. sezonem? Neil Gaiman komentuje

fot. Netflix

The Sandman to projekt oparty na komiksie autorstwa Neila Gaimana, który aktywnie pracuje przy serialu jako producent wykonawczy. Odniósł on duży sukces i osiągnął popularność i dzięki temu został przedłużony przez Netflixa.

Jednak od momentu ogłoszenia nowego sezonu, trudno było znaleźć doniesienia na temat statusu produkcji. Teraz na szczęście sam Neil Gaiman dokonał aktualizacji. Jeden z fanów poprosił go na Tumblr o "trochę newsów" odnośnie produkcji, na co twórca odpowiedział, że obecnie "scenariusze są napisane", a także, że trwa casting do pierwszego odcinka, jak również projektowane są scenografie.

fot. materiały prasowe

Sandman - 2. sezon czy nowy serial?

Kilka miesięcy temu podczas Fan Expo San Francisco pojawiła się ciekawa informacje o przyszłości Sandmana. Mason Alexander Park (gra postać Pożądania) stwierdziła wtedy, że 2. sezon może tak naprawdę nie być 2. sezonem, ale mieć zupełnie inną nazwę.

Nie wiadomo jednak, jakie plany ma Netflix. Być może kolejny sezon będzie mieć podtytuł, by go wyróżnić na tle poprzednika. Zdjęcia powinny ruszyć jeszcze w 2023 roku.