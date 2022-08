Sandman - dlaczego w serialu nie znajdziemy odniesień do uniwersum DC? Neil Gaiman tłumaczy

fot. Netflix © 2022

Sandman to serial Netflixa, który jest adaptacją kultowej serii komiksowej od wydawnictwa Vertigo, części DC Comics. W graficznym pierwowzorze znajdziemy wiele odniesień do świata DC. Natomiast w serialu zostały one usunięte. Współtwórca komiksowej serii oraz projektu Netflixa, Neil Gaiman, wyjawił w jednym z wywiadów, że był to celowy zabieg. Była to bardziej kwestia dostosowania serialu telewizyjnego do pełnego zakresu powieści graficznych.

Gaiman tłumaczy, że w trakcie tworzenia Sandman ewoluował z każdym kolejnym zeszytem i w późniejszych numerach już nie wpisywał się w stylistykę DC. Ponadto taki zabieg w serialu był podyktowany tym, aby nie robić fanom złudnych nadziei, że produkcja jest częścią ekranowego świata DC.

Sandman - Neil Gaiman i filmowa adaptacja

Ponadto Gaiman wypowiedział się na temat tego, dlaczego wcześniej odmawiał udziału w planowanych w przeszłości adaptacjach filmowych jego dzieła. Stwierdził, że odmówił udziału, ponieważ, gdyby zrobił daną produkcję, to straciłby jedyną władzę w tym wypadku, czyli możliwość wypowiedzenia się przeciwko kiepskiemu filmowi. Na szczęście jak twierdzi adaptacja okazała się zbyt droga.

Jeśli już obejrzeliście serial, to mogliście zauważyć, że w wielu scenach pojawiły się rozciągnięte lub zniekształcone obrazy, co nie spodobało się wszystkim fanom. W oficjalnym oświadczeniu rzecznik Netflix twierdzi, że był to celowy zabieg twórców, aby nadać surrealistyczny wymiar opowieści przypominający sen.

Sandman - plakaty

Do sieci trafiły nowe plakaty promujące serial z takimi postaciami jak Lucienne, Gilbert, Matthew czy Rose Walker.

Sandman - plakat

Neil Gaiman, wyjawił również na swoim Twitterze, że produkcja jest numerem 1. w 80 krajach, w których jest dostępny Netflix.

https://twitter.com/neilhimself/status/1555973209580883972