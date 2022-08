Sandman - 2 nowe odcinki już w Netflixie! Wielka niespodzianka!

fot. Netflix

Pierwszy sezon serialu The Sandman zakończył się na 10 odcinkach. Nikt jednak nie spodziewał się, że 19 sierpnia nagle do Netflixa zostały dodane... dwa dodatkowe odcinki. Jeden jest normalny, aktorski, a drugi jest animowany. Skąd taka decyzja? Niestety tej informacji nie ujawniono.

Według zapowiedzi mamy tutaj dwie historię: Sen o tysiącu kotów oraz Kaliope. Choć to tak naprawdę dwa odcinki, są one dostępne na stronie pierwszego sezonu Netflixa jako odcinek 11. Fabularnie jednak jest on oderwany od głównej historii. Mamy tutaj opowieść o kotce syjamskiej śniącej o innym świecie oraz o pisarzu, który desperacko szuka inspiracji. Oboje spotykają Morfeusza.

Sandman - zwiastun bonusowych odcinków

Tak wyglądają obie historie.

Neil Gaiman napisał na Twitterze, że nie ma jeszcze decyzji, czy powstanie 2. sezon Sandmana. Ta ma zapaść po analizie wyników po miesiącu od premiery. Pamiętamy, że Netflix w zestawieniu wszech czasów liczy wyniki z pierwszych 28 dni.

