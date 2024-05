Sarah Wayne Callies o pracy nad serialem Skazany na śmierć. Aktor napluł jej w twarz

fot. 20th Century Fox Television

W 2005 roku Skazany na śmierć był jednym z najpopularniejszych seriali w amerykańskiej telewizji. Opowiadał o Michaelu Scofieldzie, który postanowił wydostać z więzienia skazanego na śmierć brata. Aby tego dokonać stworzył genialny plan ucieczki.

Sarah Wayne Callies pracy na planie serialu Prison Break

Sarah Wayne Callies wcielała się w serialu w Sarę Tancredi, która była lekarką w więzieniu Fox River. Aktorka wzięła udział w podcaście Broad Ideas od Rachel Bilson. Opowiedziała o "szerzącej się mizoginii" oraz wyzwaniach, przed którymi stanęła jako jedyna kobieta w obsadzie.

Mam na myśli to, że aktor w tym serialu napluł mi w twarz. A ja na to: "Jasna cholera".

Callies oraz Paul Adelstein, który wcielał się w Kellermana, od stycznia prowadzili podcast pt. Prison Breaking with Sarah and Paul. W nim omawiali wspólnie odcinki wraz ze scenarzystami, reżyserami, członkami ekipy filmowej oraz obsadą.

Pewnego dnia o tym porozmawiamy, ale były… Były pewne rzeczy. Na przykład wracałam do domu na kilka wieczorów i musiałam spędzać godzinę na przekonywaniu męża, aby nie wysłał nikogo do szpitala.

Aktorka wyjaśniła, że niektórzy z aktorów byli wspaniali, a niektórzy byli całkowitymi dżentelmenami. Przyznała też, że wahała się przed powtórnym obejrzeniem serialu, ale podcast okazał się "pewnego rodzaju lekiem na powrót do przeszłości".

Nie chciałam, żeby to wpędziło mnie w spiralę pytań typu: Na co im pozwoliłam? Co pozwoliłam sobie powiedzieć? Co zniosłam? Czego nie zgłosiłam?

Skazany na śmierć był emitowany w latach 2005-2009 i liczył 4. sezony. Jednak w 2017 roku serial powrócił z nową 9-odcinkową serią, w której ponownie wystąpili Wentworth Miller, Dominic Purcell, Paul Adelstein, Rockmond Dunbar, Robert Knepper, Amaury Nolasco oraz Sarah Wayne Callies.

