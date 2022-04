Saturday Night Live parodiuje uderzenie Chrisa Rocka przez Willa Smitha

fot. materiały prasowe

Podczas gali Oscarów w 2022 roku Will Smith wszedł na scenę i spoliczkował Chrisa Rocka. Miało to związek z jego żartem z żony Smitha, Jady, który świadomie bądź też nieświadomie nabijał się z jego choroby zwanej łysienie plackowate. Co na to Saturday Night Live?

Saturday Night Live parodiuje wydarzenie

Jerrod Carmichael wciela się w fana, który przysiada się do Willa Smith podczas gali Oscarów przed pojawieniem się Chrisa Rocka na scenie. W rolę Willa Smitha wciela się Chris Redd. Czy udał im się ten skecz? Obejrzyjcie i oceńcie sami.

Przypomnijmy, że niecałe 24 godziny po gali rozdania Oscarów, Will Smith opublikował przeprosiny. Potem Rada Gubernatorów ogłosiła procedurę dyscyplinarną, która wciąż trwa i decyzje poznamy 18 kwietnia 2022 roku. Najnowszym wydarzeniem jest dobrowolna decyzja Willa Smitha o rezygnacji z członkostwa w Akademii Filmowej. Według źródeł zagranizcznych portali i tak groziło mu zawieszenie członkostwa na przynajmniej dekadę.

