Bad Boys 4 i Fast and Loose - filmy wstrzymane. Problemy z karierą Willa Smitha

fot. IMDB.com

Bad Boys 4 nie powstanie? Ostatecznych decyzji nie ma. Według The Hollywood Reporter prace nad scenariuszem trwają, a Will Smith przed galą dostał 40 stron scenariusza do przeczytania i oceny. Wszystko zmieniło się po napaści na Chrisa Rocka. Ich źródła donoszą, że producenci wstrzymują prace nad projektem, aby zobaczyć jak rozwinie się sytuacja z Willem Smithem.

To samo robi Netflix z filmem Fast and Loose. Tydzień przed Oscarami zrezygnował z reżyserii David Leitch, który zdecydował się zająć projektem Fall Guy z Ryanem Goslingiem. Platforma długo walczyła o to, by współtwórca Johna Wicka postawił na ich projekt. Chwilę przed galą zaczęli się zastanawiać, kto powinien go zastąpić. Wszystko zmieniło się po incydencie z gali. Według dziennikarzy Netflix postanowił na ten moment wstrzymać prace nad projektem z uwagi na tę sytuację. Na obecną chwilę nie wiadomo, czy rozważają zwolnienie Willa Smitha i zatrudnienie innego aktora.

Fast and Loose - o czym jest film?

Fast and Loose opowiada o szefie mafii, który stracił pamięć po tym, jak został zaatakowany. Znajdując elementy układanki odkrył, że prowadził podwójne życie: jako bogaty szef mafii oraz spłukany agent CIA.

