Scar - CANAL+ robi serial ze scenarzystami Domu z papieru. Maciej Stuhr w obsadzie

fot. CANAL+

Reklama

Scar to serial oparty na książce autorstwa Juana Gomeza-Jurado. W głównych rolach zobaczymy Milenę Radukovic oraz Juanlu Gonzaleza. W obsadzie pojawi się również Maciej Stuhr, ale szczegółowe informacje o wielkości jego roli nie zostały ujawnione. Twórcy opisują ten serialowy thriller jako połączenie akcji w stylu Nikity z brutalnym dorastania w klimacie Hanny.

Scar - ekipa za kulisami

Scenarzystami są Pablo Roa i Fernando Sancristobal, którzy mają swój udział w serialu Dom z papieru. Byli w ekipie scenarzystów. Za kamerą całego serialu stanie Miguel Angel Vivas, który również pracował przy wspomnianym hiszpańskim hicie. Producentami są firmy Plano a Plano, Dopamine, Asacha Media Group, Adrenalin oraz CANAL+ Polska.

- Międzynarodowe koprodukcje to dla nas świetna możliwość współpracy z największymi talentami z całego świata oraz kolejny krok do rozwijania oferty programowej CANAL+. Projekt SCAR, zaczynając od samej historii, poprzez intrygującą mieszankę południowych i wschodnich klimatów, nietypowe i dalekie od stereotypów spojrzenie na Hiszpanię, production value i udział scenarzystów kultowego „Domu z papieru” zapowiada się na hit, o którym będzie głośno. A polskie akcenty w serialu będą stanowić dodatkową wartość dla naszego widza. Dzięki naszej partycypacji w koprodukcjach mogliśmy stworzyć tak dobrze przyjęte tytuły jak MARIA ANTONINA czy DNA, przy których w obsadzie znalazły się również polskie nazwiska - mówi Małgorzata Seck, wiceprezes ds. programowych w CANAL+ Polska.

Scar

Scar - opisy fabuły

Po tym jak Irina w wieku 9 lat przeżyła zamach na swoją rodzinę, wyjeżdża z Ukrainy na gorące południe Hiszpanii. Jej cel to wendeta na wschodnioeuropejskiej mafii działającej w Marbelli, której członkowie zabili jej rodziców i porwali siostrę. Bohaterka, dzięki profesjonalnemu szkoleniu otrzymanego od byłego sierżanta armii, wykorzysta wszystkie swoje zdolności, aby dokonać zemsty. Po drodze spotyka jednak Simóna, utalentowanego programistę, który walczy również ze swoimi demonami.

Scar - premiera w 2024 roku w CANAL+ Premium oraz CANAL+ Online.