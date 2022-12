Scarlet Witch - film o bohaterce odsunięty na bok? Studio ma inny plan

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Scarlet Witch po raz ostatni pojawiła się w filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu jako główna antagonistka. Choć w finale zniszczyła Darkhold i wydawała się pozornie pogrzebana żywcem, to nadal jest szansa, że bohaterka mimo to powróci do MCU. Pomijając fakt, że fani zauważyli błysk czerwieni, zanim stracili ją z pola widzenia, sam Kevin Feige mówił w wywiadach, że jest nadzieja na to, by zobaczyć ją w przyszłych projektach.

Nie wiem, czy widzieliśmy ją pod gruzami? Ja widziałem zawalającą się wieżę i błysk czerwonego światła. Nie wiem, co to znaczy. Ale kontynuowałbym współpracę z Lizzie przez następnych 100 lat, gdyby była taka możliwość.

Niedługo po tej wypowiedzi pojawiły się plotki, że Marvel Studios jest zainteresowane stworzeniem filmu o Scarlet Witch. The DisInsider donosi jednak, że może to nie być pierwszy projekt gotowy do realizacji. Podobno plan na razie został odsunięty na bok, ale to nie oznacza, że Marvel rezygnuje z tej postaci. Historia Wandy ma być kontynuowana w innych projektach. Źródło wspomina, że ma pojawić się przynajmniej w jednym odcinku serialu Agatha: Coven of Chaos i jest szansa, że zobaczymy ją w produkcji Vision Quest. Poza tym, prawdopodobnie zobaczymy ją w Avengers: The Kang Dynasty i Avengers: Secret Wars, ale na ten moment możemy jedynie traktować te doniesienia jako plotki lub daleko idące spekulacje.