Scena po napisach Deadpool & Wolverine. Czy warto obejrzeć?

Deadpool & Wolverine już na ekranach kin. Wielbiciele Marvela wiedzą, że sceny po napisach są czymś standardowym w tych filmach, więc oczekują ich i często większość osób w sali kinowej o tym wie, czekając na to, co przygotowano. Jak jest tutaj?

Scena po napisach Deadpool & Wolverine

Jest jedna scena po napisach nowego widowiska MCU. Aby ją obejrzeć, trzeba przeczekać wszystkie napisy końcowe i dopiero wówczas się ona pojawia. Zgodnie z zapowiedziami twórców nie jest to nic dużego, ani ważnego - nie jest to żaden wstęp do Avengers 5 czy obietnica czegoś, co się wydarzy. Scena po napisach to zwykłe żart, nawiązujący do jednego z momentów fabuły.

Scena po napisach ze spoilerami

Jeśli ktoś nie boi się spoilerów i chce wiedzieć, co w niej jest, poniżej możecie to przeczytać. Spoilery są zakryte, więc jeśli ktoś nie chce nic wiedzieć, niech ich nie odkrywa. Dotyczy ona jednego z sekretnych występów gwiazd.

Na początku sceny po napisach Deadpool udaje się do siedziby Agencji Ochrony Chronostruktury (w oryginale TVA), by zdobyć nagranie, mające być dowodem jego prawdomówności. Bohater znajduje je i widzimy, że rzeczywiście Johnny Storm (w tej roli ponownie Chris Evans) wulgarnie złorzeczył na Cassandrę Novę, tak jak Deadpool wcześniej mówił, co doprowadziło do nagłej śmierci członka Fantastycznej Czwórki. Pyskaty Najemnik bierze nagranie ze sobą i na tym kończy się scena.

Deadpool & Wolverine - film jest na ekranach kin.