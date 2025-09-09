placeholder
Wyrzutnia nazwana na cześć Interstellar zabierze nas na Alfa Centauri? To nie science fiction

Wbrew pozorom to nie jest science fiction: kosmiczna "proca" upamiętniająca robota z filmu Interstellar może pomóc ludzkości w dotarciu do najbliższego układu gwiezdnego, Alfa Centauri. W sieci pojawił się opis działania zaskakującego swoją prostotą mechanizmu.
Piotr Piskozub
Tagi:  science fiction 
kosmos interstellar
TARS - Interstellar ESO/Digitized Sky Survey 2/Cults 3D
Od samego początku ery eksploracji kosmosu ludzkość wykazuje olbrzymie zainteresowanie lotem międzygwiezdnym w kierunku Alfa Centauri, by przywołać w tym kontekście słynne projekty Orion, Dedal i Longshot. Każdy z nich koniec końców okazał się jednak bardziej koncepcją teoretyczną niż rzeczywistym rozwiązaniem, w dodatku zakładającą wykorzystanie fuzji jądrowej jako napędu hipotetycznego statku. Teraz wygląda na to, że podróż do najbliższej znanej nam gwiazdy może nie być tylko domeną science fiction i stać się znacznie prostsza niż przypuszczano. 

W czasopiśmie Astro-ph, na razie w formie preprintu, ukazał się artykuł naukowy autorstwa Davida Kippinga, profesora astronomii na Uniwersytecie Columbia, i zajmującej się na tej samej uczelni mechaniką i budową maszyn Kathryn Lampo, który przedstawia zaskakujący swoją prostotą sposób na dotarcie do innych systemów gwiezdnych. Z całą pewnością zainteresuje on również fanów popkultury; jego fundamentem jest mechanizm nazwany na cześć słynnego robota z filmu Interstellar, TARS. 

Kosmiczna "wirówka"

W pomyśle Kippinga i Lampo pojawia się nowatorski układ napędowy w postaci kosmicznej "procy", która wyrzucałaby małe, najprawdopodobniej mniejsze niż współczesne smartfony, sondy i nadawała im prędkość umożliwiającą ucieczkę z Układu Słonecznego (ok. 42,1 km/s - to tzw. trzecia prędkość kosmiczna). Wspomniana wcześniej "proca" to właśnie TARS (ang. "Torqued Accelerator using Radiation from the Sun", w dowolnym tłumaczeniu: "akcelerator z użyciem momentu obrotowego wykorzystujący promieniowanie słoneczne"). Jak miałaby ona działać?

TARS składałby się z dwóch ustawionych względem siebie pod kątem 180 stopni "łopatek" tudzież paneli pokrytych odblaskowym materiałem z jednej strony i ciemnych po drugiej, które łączyłoby specjalne, długie wiązanie. Padające na odbijające światło powierzchnie promienie słoneczne miałyby generować moment obrotowy i coraz bardziej napędzać całą konstrukcję, aż do ostatecznego wyrzucenia małych sond w przestrzeń kosmiczną. Kipping i Lampo podają przykład: gdyby panele miały grubość zaledwie 2,8 mikrona, ale przy tym były szerokie na 7 metrów, po połączeniu ich długą na 63 metry liną i bombardowaniu promieniami słonecznymi przez 3 lata, mogłyby one "wyrzucić" małą sondę, nadając jej prędkość 12,1 km/s. Ta ostatnia zostałaby jednak zwiększona przez prędkość samej "procy" i ruchu orbitalnego, by ostatecznie osiągnąć wartość ok. 42 km/s. 

Od 30 tysięcy do 1300 lat

Na czym polega problem tej koncepcji? Przy takiej prędkości podróż do oddalonej od nas o 4,3 roku świetlnego Alfa Centauri zajęłaby jakieś... 30 tysięcy lat. Kipping i Lampo mają jednak pomysły na to, jak przyśpieszyć cały proces:

  • prędkość sondy znacznie się zwiększy, jeśli do budowy jej powłok zostanie wykorzystany cechujący się o wiele większą wytrzymałością grafen; obliczenia naukowców oparte były natomiast na właściwościach nanorurek węglowych; 
  • do rozpędzenia hipotetycznego pojazdu można wykorzystać efekt Obertha - zbliżająca się do Słońca i stale przyśpieszająca sonda zostałaby ostatecznie odrzucona przez naszą gwiazdę w innym kierunku, a jej prędkość będzie jeszcze większa; 
  • utrzymanie TARS w jednym miejscu, tak, aby promienie słoneczne z czasem nie odpychały samej "procy"; Kipping i Lampo w tym celu proponują koncepcję nazwaną przez nich "kwazytem" (ang. quasite) - wyrzutnia miałaby więc zrównoważyć ciągnącą ją "do wewnątrz" siłę grawitacji i działające na nią "do zewnątrz" promienie słoneczne poprzez delikatne odchylenie jej na bok; dzięki temu mogłaby ona zachować stałą orbitę. 

"To działanie wielopokoleniowe"

Po wdrożeniu tych propozycji i dodatkowym rozpędzeniu TARS np. laserem wyrzucona z "procy" sonda mogłaby osiągnąć prędkość 1000 km/s, co stanowi 0,3% prędkości światła. Tak rozpędzona dotarłaby do Alfa Centauri za ok. 1300 lat. To dużo? Czy jednak mało czasu? Pytany o to Kipping odpowiada:

Ludzie zawsze mówią, że nigdy nie dotrzesz do Alfa Centauri za swojego życia, ale - w pewnym sensie - kogo to obchodzi? Upieranie się, że każdy system kosmiczny, który zbudujemy, musi osiągnąć swój pełny cykl rozwoju w ciągu jednego ludzkiego życia, wydaje mi się bardzo egoistyczne. Staramy się zostawić lepszy świat dla ludzi, którzy przyjdą po nas, a to zadanie podróży międzygwiezdnej i eksploracji wszechświata jest działaniem nastawionym na nieustanny rozwój, wielopokoleniowym. Jeśli będziemy w stanie tam dotrzeć, do najbliższego układu gwiezdnego, zrobić zdjęcia i później przesłać je na Ziemię, warto się tym zajmować. 

Naukowiec wyjawił, że kilka firm z branży kosmicznej już teraz wyraziło zainteresowanie artykułem, proponując współpracę - ale pod warunkiem, że Kipping z Lampo dostarczą im prototyp TARS w rozmiarze małego satelity. Autorzy przyznają jednak, że w chwili obecnej nie będą się tym zajmować, przy czym zachęcają do tego, by ich pomysł wykorzystał "któryś z obecnych studentów inżynierii kosmicznej". 

Najlepsze z najdokładniejszych naukowo filmów science fiction. Ranking wzbudzi dyskusję, fakty - niekoniecznie

arrow-left 30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe. Źródło: materiały prasowe arrow-right
30. Ant-Man (2015) – choć mamy tu do czynienia z jedną z mniej popularnych odsłon MCU, w rzeczywistości jest ona bodaj najdokładniejszą naukowo w całym Kinowym Uniwersum Marvela. Konsultantem był fizyk kwantowy Spirydon Michalakis z Kalifornijskiego Intytutu Technicznego, który pomagał w przenoszeniu na ekran Wymiaru Kwantowego, odwołując się przy tym do takich zagadnień jak splątanie kwantowe.
29. Raport z Europy (2013) – ten film, choć zebrał mieszane opinie wśród krytyków i widzów, całkiem dobrze pokazuje, jak mogłaby wyglądać ziemska ekspedycja w kierunku Europy, jednego z najciekawszych księżyców Jowisza.
28. Dzień zagłady (1998) – astrofizyk Neil deGrasse Tyson pochwalił ten film za sposób, w jaki przedstawia on rozchodzące się po świecie megatsunami. Przypomnijmy, że fragment asteroidy spada w tej produkcji do Atlantyku, a ocean zalewa później wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, dosięgając także zachodnich części Europy i Afryki.
27. Powrót do przyszłości 2 (1989) – choć same podróże w czasie wydają się domeną wyłącznie teoretyków, w tej produkcji pokazano okulary VR, na długo przed realizacją tej koncepcji w prawdziwym świecie.
26. Kierunek Księżyc (1950) – produkcja ta jeszcze przed powstaniem NASA znakomicie pokazywała, z jakimi problemami naukowo-technicznymi będą musieli zmagać się podróżujący na Księżyc; dość powiedzieć, że ukazano tu choćby kłopot z ilością paliwa w rakiecie, którego brak uniemożliwiał powrót na Ziemię.
25. Tenet (2020) – jak przyznał Christopher Nolan, starał się stworzyć swój film tak, by „praktycznie żaden aspekt na ekranie nie został zbudowany w oderwaniu od kwestii naukowych”.
24. Wynalazek (2004) – to jeden z najlepiej pokazujących teoretyczne rozważania na temat podróży w czasie filmów w historii.
23. Kontakt (1997) – film ten powstał na podstawie książki legendarnego popularyzatora nauki i astronoma Carla Sagana. To on zadbał o to, by ta historia w wielu momentach skupiała się na aspektach naukowych z prawdziwego świata. Nie da się także ukryć, że cała opowieść jest swoistym hołdem dla poszukiwania cywilizacji pozaziemskich przez Instytut SETI.
22. Kobieta na Księżycu (1929) – mówimy tu o filmie, który powstał blisko 3 dekady przed wystrzeleniem na orbitę Sputnika. A jednak legendarny reżyser Fritz Lang znakomicie oddał w tej historii ówczesną wiedzę inżynieryjną i na temat kosmosu, pokazując choćby gigantyczną rakietę mknącą w kierunku Księżyca czy kłótnie ludzkości o znajdujące się tam dobra – w tym wodę, której istnienia na Srebrnym Globie dowiedziono dopiero wiele lat później.
21. Istota z innego świata (1951) – na słowa uznania zasługuje sposób, w jaki twórcy tego filmu zdecydowali się przedstawić odkrycie przez Ziemian statku kosmicznego – w kontakcie z nim ekspedycja badawcza na Antarktydzie używała choćby termitu i licznika Geigera, a widzowie mogli dowiedzieć się więcej na temat właściwości niektórych metali.
20. Raport mniejszości (2002) – niektóre rozwiązania z filmu i książki Philipa K. Dicka są już implementowane w otaczającym nas świecie, jak choćby w przypadku samochodów poruszających się bez kierowców czy zautomatyzowanych domów sterowanych za pomocą ludzkiego głosu.
19. Avatar (2009) – nie jest żadną tajemnicą, że tworząc wizję Pandory James Cameron odwoływał się do artykułów naukowych poświęconych astrobiologii i astrofizyce.
18. Gattaca – Szok przyszłości (1997) – w prawdziwym świecie także jest możliwe sztuczne zapładnianie zarodków i usuwanie wad genetycznych w ramach procesu znanego jako diagnostyka preimplantacyjna (PGD).
17. Nowy początek (2016) – w pracy nad filmem pomagali wybitni specjaliści od lingwistyki; to dzięki nim na ekranie sposób dekodowania języka obcych jest oddany z tak ogromną pieczołowitością.
16. Marsjanin (2015) – sposób uprawiania ziemniaków w marsjańskiej glebie przez głównego bohatera został później sprawdzony przez naukowców NASA w warunkach mających przypominać powierzchnię Czerwonej Planety. Odwołań do naukowych faktów w tej produkcji jest jednak więcej; są to choćby sposób produkcji wody, budowa schronu na Marsie, korzystanie z części prawdziwych łazików marsjańskich czy nawet budowa rakiety.
15. Interstellar (2014) – Christopher Nolan dbał o aspekty naukowe tak mocno, że do współpracy w roli konsultanta zaprosił m.in. wybitnego fizyka i laureata Nagrody Nobla, Kipa Thorne’a. To głównie dzięki niemu z ekranu dowiadujemy się o soczewkowaniu grawitacyjnym czy przyśpieszającym bądź zwalniającym w różnych miejscach wszechświata czasie. To także Thorne był współodpowiedzialny za stworzenie modelu Gargantui, który miał odzwierciedlić to, jak naprawdę może wyglądać czarna dziura.
14. Tajemnica Andromedy (1971) – choć w momencie premiery filmu ukazaną w nim historię wzięto za „wysoce nieprawdopodobną i niepotrzebnie wzbudzającą strach” dziś wiemy już, że niektóre drobnoustroje są w stanie przetrwać w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, gdyby takowe dotarły do nas z kosmosu – choćby przemieszczając się na asteroidzie – stanowiłyby ogromne zagrożenie dla ludzi i innych zwierząt, których układ odpornościowy nie byłby przystosowany do ich zwalczania.
13. Moon (2009) – film pokazuje inżyniera Sama Bella, który pod koniec swojej 3-letniej misji samotnie wydobywa na Księżycu potrzebny ludzkości hel-3. NASA była tak zachwycona tą ekranową opowieścią, że zorganizowała cykl spotkań z jego twórcami, którzy tłumaczyli pracownikom różnorakie rozwiązania, na które zdecydowali się na ekranie.
12. Park Jurajski (1993) – w tym przypadku chodzi o posiłkowanie się najnowszymi odkryciami paleontologicznymi i sposób wizualnego przedstawienia dinozaurów na ekranie.
11. Ex Machina (2014) – film, który w odwołaniu do rzeczywistości pokazuje, w jakich kierunkach może rozwijać się sztuczna inteligencja. Nie chodzi tu wyłącznie o przejście przez AI testu Turinga, ale także o nabywanie przez nią cech przywodzących na myśl skłonność do manipulacji i przebiegłość.
10. WALL-E (2008) – ta animacja w przejmujący sposób ukazuje, jaka przyszłość może czekać ludzkość, jeśli nie zaczniemy zmieniać naszych nawyków – chodzi tu choćby o katastrofę klimatyczną, problem śmieci czy wprowadzanie maszyn zabierających ludziom pracę.
9. Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia (1951) – w tym filmie padają odwołania do kwestii energii nuklearnej i lotów kosmicznych; główny bohater rozwiązuje również skomplikowane zagadnienia matematyczno-fizyczne, w czym pomaga mu przedstawiciel obcej cywilizacji.
8. Zakochany bez pamięci (2004) – w pracy nad filmem pomogło kilku neurobiologów, którzy zadbali o właściwe przedstawienie funkcji poznawczych mózgu i to, jak sposób tworzenia przez nas pamięci jest powiązany z przeżywanymi przez ludzi stanami emocjonalnymi.
7. Ona (2013) – wielu naukowców i myślicieli zajmujących się tematyką komputerową chwaliło ten film za skrupulatne uchwycenie ewolucji sztucznej inteligencji, która przy dalszym rozwoju może stać się „ludzka”.
6. Obcy – 8. pasażer Nostromo (1979) – nawet hasło promocyjne tej produkcji („W kosmosie nikt nie usłyszy twojego krzyku”) samo w sobie jest odwołaniem do nauki. Na tym polu trzeba także pochwalić sposób, w jaki Ridley Scott zdecydował się przedstawić tytułowe Nostromo – w przeciwieństwie do wielu innych statków science fiction zachwycających pod kątem wizualnym ten pojazd wydaje się ciasny i odpychający swoim wyglądem. Zdecydowanie bliżej mu jednak do statków, którymi ludzkość w przyszłości powinna przemierzać w kosmosie dalekie odległości.
5. Grawitacja (2013) – kilka lat temu NASA uznała tę produkcję za jeden z najdokładniejszych, jeśli nie najdokładniejszy naukowo film w historii – wszystko dzięki sposobie działania grawitacji na ekranie.
4. Apollo 13 (1995) – produkcja powszechnie uznawana za „najbardziej realistyczny film o kosmosie w historii” (to cytat astronauty Chrisa Hadfielda). Pokazuje ona przebieg tytułowej, księżycowej misji z kwietnia 1970 roku, której załoga w wyniku piętrzących się problemów nie mogła wylądować na Srebrnym Globie. W produkcji znajdziemy wiele dialogów odnoszących się do aspektów naukowych – jak choćby w przypadku eksplozji w pojeździe kosmicznym czy właściwości dwutlenku węgla.
3. Blade Runner 2049 (2017) – wielu naukowców chwaliło tę produkcję za sposób, w jaki pokazuje ona skutki zmian klimatycznych i jakie mogą odcisnąć one piętno na krajobrazie naszej planety.
2. Metropolis (1927) – w tym legendarnym filmie obserwujemy wiele koncepcji i rozwiązań, które w prawdziwym świecie pojawiły się dopiero później: połączenia wideo, androidy, komputery, transport lotniczy czy klonowanie.
1. 2001: Odyseja kosmiczna (1968) – naukowa dokładność tego arcydzieła X Muzy jest doprawdy imponująca i odnajdziemy ją właściwie w każdej części opowieści: od samego projektu statku Discovery One przez sceny dokumentujące stan nieważkości po brak dźwięku w kosmosie.

Źródło: space.com

