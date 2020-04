Screen Engine zbada oglądalność premier filmowych w sieci

Mierzenie oglądalności kinowych produkcji jest dość proste – wystarczy policzyć liczbę sprzedanych biletów, aby wiedzieć, ile osób obejrzało dany film w legalnym źródle dystrybucji. Niestety, w dobie pandemii seanse kinowe zostały odwołane, a część premier przeniesiono do internetu, na plaformy VoD. Twórcy przyzwyczajeni do kinowych debiutów zostali postawieni przed sporym dylematem: jak ocenić, czy ich dzieło trafiło do zadowalającej liczby odbiorców w poszczególnych regionach?

Teoretycznie dane o oglądalności mogą podać właściciele platformy, ale te nie zawsze spełniają oczekiwania twórców. Na rynkowe zapotrzebowanie postanowiła odpowiedzieć amerykańska firma analityczna Screen Engine, która uruchomiła usługę zbierającą informacje na temat odbioru dużych premier filmowych za pośrednictwem cyfrowych środków przekazu.

Ankiety przeprowadzane w ramach PostVOD pozwolą dokładniej zmierzyć poziom oglądalności oraz satysfakcji klientów. Umożliwią także zbadanie zachowania, motywacji i przyzwyczajeń widzów. Analizie poddane zostaną także te filmy, które miały już swoją kinową premierę, ale ze względu na obecną sytuację epidemiczną zostały wprowadzone do cyfrowej dystrybucji szybciej, niż pierwotnie zakładano. Mowa tu o takich produkcjach jak Sonic. Szybki jak błyskawica, Naprzód czy Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn).

Badanie przeprowadzane w ramach PostVOD będą zatem czymś więcej niż tylko prostym zliczeniem osób, do których dotarły konkretne filmy. Pozwolą także zarysować profil demograficzny danej produkcji oraz zrozumieć, jakie elementy skłoniły widzów do sięgania po konkretne dzieła.