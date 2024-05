Sea of Stars nie tylko cyfrowo. W sprzedaży dostępne są dwa wydania w pudełku

fot. materiały prasowe

Firmy iam8bit i Sabotage Studio poinformowały, że fizyczne wydanie gry Sea of Stars jest już dostępna w sprzedaży. Zainteresowani mogą sięgnąć po to świetnie oceniane RPG inspirowane japońskimi klasykami na konsolach PlayStation 4 i PS5, Xbox One, Xbox Series X|S oraz Nintendo Switch. Cena standardowej edycji to 39,99 euro, czyli około 170 zł, a w pudełku znajdzie się także bonus w postaci plakatu z grafiką przygotowaną przez Bryce'a Kho.

W przedsprzedaży dostępne jest też droższe wydanie przygotowane na wyłączność sklepu iam8bit. Zawiera ono kilka dodatków: mapę świata, "retro" książeczkę z instrukcją, 16 naklejek z postaciami oraz soundtrack w wersji cyfrowej. Cena to 45,99$ - około 180 zł. Niestety pudełka z grą na Switcha i Xboksa są już wyprzedane, pozostała jeszcze możliwość składania zamówień na wersję PlayStation.

Sea of Stars - fizyczne wydania gry

Sea of Stars