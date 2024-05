The Rogue Prince of Persia zadebiutuje nieco później. Powodem opóźnienia jest... Hades 2

fot. Ubisoft

14 maja gra The Rogue Prince of Persia miała pojawić się na Steam w ramach wczesnego dostępu. Tak się jednak nie stanie, a twórcy poinformowali o opóźnieniu debiutu. Powód jest nieco zaskakujący, bo jest nim... Hades 2, a więc inna produkcja z gatunku roguelike.

To był dla nas szalony tydzień! Wszystko zaczęło się od premiery małej gry zatytułowanej Hades 2 - może o niej słyszeliście? Patrząc na to, że wszyscy i ich matki grają obecnie w tę grę (wliczając w to członków naszego zespołu... i ich matki), zdecydowaliśmy się pozwolić graczom pobawić się, zanim wypuścimy The Rogue Prince of Persia.

Zapewniono, że opóźnienie nie będzie zbyt dotkliwe i premiery The Rogue Prince of Persia nadal mamy spodziewać się w maju. Dokładny termin ma zostać ujawniony w najbliższy poniedziałek, 13 maja. Deweloperzy nie zamierzają jednak spocząć na laurach i dodatkowy czas chcą wykorzystać na wprowadzanie ostatnich szlifów.

To pozwoli nam też na dopracowanie gry, wprowadzenie większej liczby ciekawych rzeczy i wyeliminowanie uporczywych błędów przed premierą.

