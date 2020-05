Secret Warriors - nowy projekt MCU w planach

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Według portalu GWW, który jest wiarygodnym źródłem informacji, gdyż wielokrotnie się sprawdzały, twierdzi, że Marvel Studios pracuje nad projektem Secret Warriors opartym na komiksach pod tym samym tytułem. Nie wiedzą jednak, czy będzie to kinowy film czy serial. Wiadomo jedynie, że Kevin Feige, szef Marvel Studios ma produkować, tak jak każdy projekt MCU.

Secret Warriors w Marvel Comics to grupa, w skład której wchodzili: Nick Fury. Quake, Phobos, Yo Yo Rodriguez, Hellfire, Sebastian Druid i Stonewall. Ciekawe jest to, że trzy osoby z tej grupy to postaci z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y., który z uwagi na różne przyczyny nie jest częścią MCU, więc tu pozostaje pytanie: czy będą nowi aktorzy w tych rolach, czy Marvel Studios jakoś to powiąże? W innym wersjach w grupie byli też Ms. Marvel czy Kapitan Marvel.

Czekamy na dalsze informacje na temat projektu.