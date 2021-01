Seks w wielkim mieście - nowy sezon potwierdzony. Nie zobaczymy w nim jednak jednej z głównych bohaterek

Źródło: Warner Bros.

Późną wiosną 2021 roku w Nowym Jorku ruszą zdjęcia do nowego rozdziału opowieści o bohaterkach znanych z serialu HBO pt. Seks w wielkim mieście. HBO Max potwierdziło oficjalnie, że będzie to dziesięć odcinków limitowanej serii zatytułowanej And Just Like That. Michael Patrick King, który wyreżyserował wiele odcinków oryginalnej produkcji, a do tego napisał i wyreżyserował oba filmy długometrażowe, powróci jako producent wykonawczy.

W And Just Like That pojawią się Sarah Jessica Parker jako Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon jako Miranda Hobbes oraz Kristin Davis jako Charlotte York. Na ekranie nie zobaczymy jednak Kim Cattrall, która nie wcieli się ponownie w Samanthę Jones.

Sarah Aubrey, szefowa oryginalnych produkcji w HBO Max, w oświadczeniu prasowym zaznaczyła, jak bardzo ekscytującym jest dla niej fakt, że fani będą mogli zobaczyć, jak te kultowe postacie ewoluowały od czasu oryginalnego serialu i filmów.