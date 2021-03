Seria Indian Jones doczeka się pięciopłytowego wydania 4K Blu-ray

Źródło: Paramount / Amazon

Od wydania przygód Indiany Jonesa w FullHD na płytach Blu-ray minęło już blisko dziesięć lat i dotychczas była to najlepsza fizyczna kopia tej produkcji dostępna na rynku. Niestety, w 2021 roku taki nośnik wydaje się mocno przestarzały; w dobie powszechnego streamingu w 4K oglądanie klasyków kinematografii w 1080p trąci myszką. Na szczęście wytwórnia Paramount postanowiła godnie uczcić czterdziestą rocznicę kinowego debiutu Poszukiwacze zaginionej Arki i podjęła decyzję o wydaniu kolekcji filmów z Indianą w odświeżonej odsłonie, na płytach Blu-ray 4K.

W skład zapowiadanego wydania wchodzą wszystkie cztery produkcje z serii przystosowane do współczesnych standardów kina domowego. Produkcje zremasterowano do rozdzielczości 4K i przystosowano do współpracy z takimi technologiami korekcji obrazu jak Dolby Vision czy HDR-10. Dzięki nim filmy mają zachwycać szeroką paletą wiernie odwzorowanych barw. Proces remasteringu przeszła także ścieżka audio, którą poprawił sam Ben Burtt, inżynier dźwięku pracujący przy realizacji wszystkich czterech filmów. Jego rolą było takie wzbogacenie toru audio, aby technologia Dolby Atmos pozwoliła otoczyć widza głębokim, przestrzennym brzmieniem.

Jak poinformowali przedstawiciele wytwórni Paramount, w procesie remasteringu wykorzystano oryginalne negatywy filmowe, które zeskanowano przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń optycznych. Aby nowa edycja wiernie oddawała ducha oryginału, pieczę nad całym projektem trzymał sam Steven Spielberg.

Źródło: Paramount / Amazon

Kolekcjonerkę zaprojektowano dla tych najbardziej wymagających odbiorców, którzy chcą posiadać oficjalne wydanie sagi o Indianie Jonesie w najwyższej dostępnej jakości. Nie znajdziemy tu co prawda żadnych nowych materiałów dodatkowych, ale dystrybutor zapewnia za to dostęp do cyfrowych kopii wszystkich filmów. Pięciokrążkowy zestaw trafił już do przedsprzedaży na platformie Amazon, gdzie wyceniono go za 91 dolarów. Niestety, wyprzedał się błyskawicznie i obecnie nie można go zamówić. Oficjalną premierę nowego wydania zaplanowano na 8 czerwca 2021 roku.