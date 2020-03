Thrillery - TOP 50 najlepszych dreszczowców wg naEKRANIE.pl

Thriller to gatunek, od którego wymagamy zaangażowania widza i konkretnych emocji - przede wszystkim przejęcia. Napięcie powinno ściskać nam gardła, od punktu kulminacyjnego oczekujemy zaś szokującego rozwiązania lub przynajmniej chwytającego za trzewia finału. Kinematografia w swej historii doczekała się wielu utalentowanych twórców dreszczowców, począwszy od Alfreda Hitchcocka, aż po Davida Finchera (tak, tytuły autorstwa tych dwóch najbardziej chyba oczywistych nazwisk pojawiają się na naszej liście wielokrotnie, siłą rzeczy, mają jednak naprawdę wybitne towarzystwo). I tym razem niełatwo było wybrać te najlepsze, nie mówiąc już o uszeregowaniu. W tym wypadku niemożliwym byłoby osiągnięcie konsensusu: zbyt wiele obrazów z listy dorównuje sobie wzajemnie w znakomitym, wywołującym ogrom emocji wykonaniu. Wybraliśmy więc po prostu najlepsze naszym zdaniem thrillery, jednak ich położenie na liście jest w większości przypadkowe. Jedynie pierwsza dziesiątka to tytuły, które faktycznie chcieliśmy wyróżnić jako najlepsze z najlepszych. Wszystkie pozostałe w w pełni zasługują na uwagę i polecamy je z czystym sercem wszystkim fanom filmów z dreszczykiem. Warto też zaznaczyć, że unikaliśmy (w większości przypadków) tytułów będących gatunkowymi hybrydami: jasne, thrillery zazwyczaj łączą się z motywami kryminalnymi, komediowymi, politycznymi, medycznymi, szpiegowskimi etc., odpuszczaliśmy jednak produkcje z, dajmy na to, ogromem elementów fantastycznych czy science fiction, te bowiem doczekają się jeszcze wyróżnień w innych zestawieniach.

Najlepsze thrillery w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 50. do 26.:

50. Adwokat diabła

Jak widzicie, nasze wybory padały na rozmaite produkcje pochodzące z różnych okresów w historii kina. Zaskakująca Zaginiona dziewczyna, jeden z najlepszych filmów braci Coen - Fargo, klimatyczne popisy Davida Lyncha, oparta na równie trzymającej w napięciu powieści Stephena Kinga Misery, Roman Polański i jego Frantic. Polski tytuł, oparty na rzeczywistych wydarzeniach Dług, to ciężki obraz, którego nie mogło tu zabraknąć. Uznawany za jeden z najlepszych w karierze Hitchcocka, rozważający dwoistość film Nieznajomi z pociągu to również pozycja obowiązkowa, podobnie jak nieprzewidywalny koreański Człowiek bez pamięci. Uwiodło nas też połączenie estetyki Toma Forda z dwutorowo biegnącym scenariuszem, z których jeden nie szczędzi napięcia i dreszczy. No i jak moglibyśmy pominąć znane wszystkim, klasyczne już produkcje, kończące się świetnym twistem, takie jak Fight Club czy Lęk pierwotny?

Najlepsze thrillery w historii wg naEKRANIE.pl - miejsca od 25. do 1.:

25. Wyspa tajemnic (2010)

Ścisła czołówka to bodaj najmroczniejszy z filmów braci Coen - To nie jest kraj dla starych ludzi. Następnie przedstawiciel sławetnej trylogii zemsty Park Chan-wooka, obraz gęsty i szokujący. Dalej szalone i nielinearne Memento Nolana, kultowa Psychoza mistrza suspensu, najlepszy z filmów o zabójczo inteligentnym kanibalu - Hannibalu Lecterze, a także - jakże inaczej - ścisła czołówka wszystkich thrillerowych topek świata, mistrzowskie Siedem Davida Finchera. A jednak podium należy do klasyków. Zawierający jedno z najlepszych ujęć w historii kina Dotyk zła w stylistyce noir, wybitny, natchniony dotknięciem geniuszu i szaleństwa Zawrót głowy (tak, znów Hitchchock!) oraz Chinatown, przez wielu okrzyknięty absolutnym arcydziełem kina i najdoskonalszym thrillerem noir wszech czasów - mistrzowsko napisana intryga, plot twisty, moralny rozkład, niepokój i mrok.