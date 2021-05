Seth Rogen o związku między żartami w komediach a kulturą anulowania

fot. Universal Pictures

Seth Rogen pojawił się w programie Good Morning Britain, aby promować swoją nową książkę pod tytułem Yearbook.W czasie rozmowy poruszono temat kontrowersyjnych dowcipów w jego poprzednich filmach Stwierdził, że są w nich pewne żarty, które na pewno nie zestarzały się dobrze i nie pasowałyby do obecnych czasów, jednak taka jest natura komedii. Powiedział, że te filmy bronią się koncepcyjnie, a żarty to niekoniecznie coś, co może trwać.



Pytanie skłoniło Rogena do omówienia związku między kulturą anulowania a komedią, ponieważ wielu komików zostało zmuszonych do rozliczenia się ze swoich kontrowersyjnych żartów sprzed lat. Rogen stwierdził, że kiedy widzi, jak komicy narzekają na tego typu rzeczy, nie rozumie, na co narzekają. Jeśli żart się zestarzał, należy to zaakceptować.

fot. materiały prasowe

Zapytany przez gospodarzy Good Morning Britain, czy musiałby przeszukiwać swój kanał na Twitterze, aby usunąć kontrowersyjne żarty z przeszłości, Rogen odpowiedział, że nigdy nie był komikiem, który opowiadałby dowcipy, które byłyby przeznaczone dla pewnych grup docelowych, które mogłyby zostać uznane za obraźliwe czy przerażające. Stwierdził, że zapewne napisał jakieś kontrowersyjne żarty nieświadomie, jednak znajdą się one tylko w jego filmach i są to rzeczy z których jest szczęśliwy, że może powiedzieć, że nie zestarzały się dobrze.