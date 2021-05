Seth Rogen nie planuje kontynuować współpracy z Jamesem Franco? Aktor komentuje

materiały prasowe

Seth Rogen i James Franco przez lata współpracowali nad wieloma projektami. Przyjaciółmi byli nie tylko na planie, ale także poza nim. Jednak w rozmowie z Sunday Times Rogen dał do zrozumienia, że nie zamierza raczej kontynuować współpracy z Jamesem Franco.

Dodał, że gardzi znęcaniem i molestowaniem i nigdy nie ukrywałby działań kogoś, kto mógł się tego dopuścić, ani też nie postawiłby świadomie żadnej osoby w towarzystwie kogoś takiego. Powiedział to w odpowiedzi na pytanie o wiarę w oskarżenia skierowane do Jamesa Franco z 2018 roku, kiedy to pięć kobiet zarzuciło aktorowi niewłaściwe zachowanie seksualne. Franco wielokrotnie temu zaprzeczał, ale zauważalnie jego kariera w Hollywood przystopowała. Trudno też spodziewać się, że Rogen i Franco znowu będą ze sobą współpracować i wywiad tego pierwszego jasno daje to do zrozumienia. Obaj pracowali razem m.in. przy Luzaki i kujony, Boski chillout czy Sausage Party.

Rogen podczas wywiadu nie potrafił zdefiniować ich relacji, ale niewątpliwe według niego dynamika ich przyjaźni uległa zmianie.