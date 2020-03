Seven Stages - zwiastun komedii. Taika Waititi jako przywódca kultu

Seven Stages to Achieve Eternal Bliss to komedia, która opowiada o młodej parze, która wprowadza się do nowego mieszkania. Jednak wkrótce dowiadują się, że do ich lokum często włamują się członkowie pewnego kultu, aby popełnić samobójstwo w ich wannie. Wierzą bowiem, że ma ona magiczne właściwości i pozwoli im na oświecenie. Wszystko to na rozkaz przywódcy sekty. W sieci zadebiutował nowy zwiastun produkcji. Możecie go obejrzeć poniżej.

W obsadzie produkcji znajdują się Taika Waititi, Kate Micucci, Sam Huntington, Dan Harmon, Mark McKinney i Rhea Seehorn. Reżyseruje Vivieno Caldinelli na podstawie scenariusza autorstwa Christophera Hewitsona, Justina Jonesa i Claytona Hewitsona.

Zobaczcie zwiastun:

Seven Stages to Achieve Eternal Bliss - premiera filmu w kinach w USA 6 marca. Natomiast 17 marca produkcja zadebiutuje w wersji cyfrowej i w serwisach VOD.