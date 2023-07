Sex Education - 4. sezon będzie ostatnim. Pierwszy zwiastun w sieci

Netflix

Sex Education to jeden z popularniejszych seriali platformy Netflix, który doczeka się 4. sezonu. Pokazano pierwszą zapowiedź wideo, ale też przy okazji poinformowano, że będzie to finałowa odsłona dla tej produkcji.

W obsadzie powracają Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Alistair Petrie oraz Samantha Spiro.

Sex Education - zwiastun 4. sezonu

Sex Education - opis fabuły 4. sezonu

Poniżej możecie przeczytać opis fabuły z informacji prasowej:

Po ukończeniu szkoły średniej Moordale Otis i Eric stają przed nowym wyzwaniem - pierwszym dniem w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się założeniem swojej nowej kliniki, podczas gdy Eric marzy o tym, by znowu nie zaliczyli porażki. Jednakże Cavendish jest szokiem kulturowym dla wszystkich uczniów Moordale - myśleli, że są progresywni, tymczasem nowa uczelnia to dla nich zupełnie inny poziom. Codzienna joga we wspólnym ogrodzie, atmosfera zrównoważonego rozwoju i grupa uczniów, którzy są lubiani za to, że są... mili!? Viv jest pod wrażeniem przyjaznego, niekonkurencyjnego podejścia studentów, podczas gdy Jackson wciąż stara się zapomnieć o Calu. Aimee próbuje czegoś nowego zapisując się na zajęcia ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy edukacja w szkole powszechnej jest dla niego. Za oceanem Maeve spełnia swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis tęskni za nią, jednocześnie starając się dostosować do tego, że nie jest już ani jedynym dzieckiem w domu, ani jedynym terapeutą na kampusie...

Sex Education - 4. sezon

Sex Education - data premiery 4. sezonu

Sex Education zadebiutuje z finałowym sezonem już 21 września 2023 roku na platformie Netflix.