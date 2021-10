Shadow Warrior 3 opóźnione. Premiera dopiero w przyszłym roku

Flying Wild Hog

Na kolejne krwawe przygody Lo Wanga będziemy musieli poczekać dłużej. Polskie studio Flying Wild Hog poinformowało, że zmuszone jest opóźnić premierę gry Shadow Warrior 3. Twórcy nie wyrobią się w tym roku, więc już teraz zdecydowali się na uprzedzenie społeczności graczy o zmianach. Zaskoczenia nie ma jeśli chodzi o powód opóźnienia premiery. W mediach społecznościowych twórcy zasłaniają się chęcią dopracowania projektu do tego stopnia, by spełniał on wysokie oczekiwania fanów.

Nowa data premiery gry nie jest znana, ograniczono się jedynie do roku 2022. Zapewniono przy tym, że na bliższe informacje nie będziemy musieli długo czekać. Niejako na osłodę tej gorzkiej informacji zaprezentowano nowy zwiastun nadchodzącego tytułu.

Shadow Warrior 3 to pierwszoosobowa strzelanka w starym, dobrym stylu, którą zapowiedziano w lipcu 2020 roku. Gra ma trafić na PC oraz konsole z rodziny PlayStation i Xbox.