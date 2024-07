fot. GRASSHOPPER MANUFACTURE

Shadows of the Damned to gra z 2011 roku, za której stworzenie odpowiadały prawdziwe legendy branży - Shinji Mikami (Resident Evil) i Suda51 (No More Heroes, Lollipop Chainsaw). Gra opowiada historię Gracii Hotspur, który schodzi do czeluści Zaświatów w poszukiwaniu swojej kochanki, Pauli. Tytuł ten nie odniósł spektakularnego sukcesu sprzedażowego, ale zyskał grono wiernych fanów, a nawiązania do niego pojawiały się w późniejszych dziełach Mikamiego i Sudy - między innymi w The Evil Within czy Travis Strikes Again: No More Heroes.

W tym roku zapowiedziano, że Shadows of the Damned doczeka się odświeżonej wersji z podtytułem Hella Remastered, a 24 lipca w sieci pojawił się materiał ujawniający datę premiery. Remaster trafi na rynek 31 października 2024 roku i dostępny będzie na PC (Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S i Nintendo Switch. Ogłoszeniu terminu towarzyszy też nowy, przedziwny zwiastun - zobaczcie sami.