Shang-Chi podbija kina. Bije rekord ustalony przed pandemią

fot. materiały prasowe

W USA trwa długi weekend z okazji Święta Pracy. Wyniki box office więc są podawane również z czterech dni. W ciągu trzech dni Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni zebrał 71,4 mln dolarów (szacunkowo 89,2 mln dolarów z czterech dni według analityków, 83 mln dolarów według Disneya). Jest to drugie największe otwarcie czasów pandemii po Czarnej Wdowie, która miała 80,3 mln dolarów. Zarazem jest to największe otwarcia długiego weekendu z okazji Święta Pracy (Labor Day) w historii. Poprzedni został ustanowiony w 2007 roku wraz z premierą Halloween, która zebrała 30,6 mln dolarów. Otwarcie Shang-Chi przebiło też najbardziej optymistyczne prognozy, które dawały filmowi MCU maksimum 50 mln dolarów.

Podobnie przewyższono oczekiwania na świecie, zbierając 56,2 mln dolarów z 41 krajów. Sumując, w 3 dni zebrano globalnie 127,6 mln dolarów. Biorąc pod uwagę poniedziałkowe szacunki z USA ta kwota wynosi 139,7 mln dolarów. Globalnie film radzi sobie o 29% słabiej niż Czarna Wdowa, ale o 59% lepiej niż Legion samobójców 2. Budżet to 150 mln dolarów. Film nie miał jeszcze premiery w Chinach, w których produkcje MCU zawsze są bardzo popularne.

Deadline podał ciekawą statystykę, dlaczego widzowie podjęli decyzję, by pójść na Shang-Chi. Az 49% wybrało się na film, bo jest to część MCU. Co ciekawe, tylko 14% badanych przyszło do kina dzięki pozytywnym recenzjom.

Na drugim miejscu jest Candyman, który zbiera 10,5 mln dolarów w 3 dni (13,4 mln dolarów w 4 dni). Razem ma 41,9 mln dolarów. Na świecie zebrał do tej pory 8,8 mln dolarów.

Podium zamyka Free Guy z wynikiem 8,7 mln dolarów z trzech dni (11,1 mln dolarów z 4 dni). Razem ma 94,3 mln dolarów. Ze świata zbiera 25,3 mln dolarów, mając razem 147,7 mln dolarów. Sumując, na koncie 239,2 mln dolarów.