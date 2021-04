Shang-Chi - zabawki pokazują wygląd głównych bohaterów i antagonistów filmu

Źródło: Marvel

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings to kolejne widowisko Kinowego Uniwersum Marvela. Jak na razie nie otrzymaliśmy żadnych, oficjalnych materiałów promocyjnych filmu poza jedną grafiką. Jednak do sieci trafiły zdjęcia kolekcjonerskich figurek, które dają lepsze spojrzenie na niektóre postacie z produkcji. Możemy na nich po raz pierwszy zobaczyć choćby Xialing, główną postać kobiecą z widowiska oraz Wenwu, który tak naprawdę jest Mandarynem. Co ciekawe jego figurka nie ujawnia ikonicznych pierścieni, którymi posługuje się złoczyńca. Intrygująca jest również zabawka przedstawiająca Death Dealera, inny czarny charakter produkcji, który zapewne będzie po stronie Mandaryna. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia figurek.

https://twitter.com/SCBRMidia/status/1377710189839839241

W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Simu Liu, Awkwafina oraz Tony Leung.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - film ma trafić do kin w USA 3 września 2021 roku.