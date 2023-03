Shazam! 2 online. Jest data premiery w VOD

Warner Bros.

Amazon Prime ogłosił, że cyfrowa premiera filmu Shazam! 2 Gniew bogów odbędzie się 18 kwietnia. Jest to na razie światowa premiera w VOD, czyli serwisach, w których wykupujemy dostęp do danego tytułu. W ostatnim czasie zazwyczaj data pokrywała się z polską. Gdy będziemy wiedzieć w dokładnie jakich platformy w Polsce film się ukaże, od razu Was o tym poinformujemy.

Shazam! 2 - klapa w kinach

Fatalne otwarcie filmu w box office doprowadziło do tego, że pojawi się on w VOD zaledwie 32 dni po premierze kinowej. Zebrał on 65,5 mln dolarów z całego świata przy budżecie 100 mln dolarów. Jest niewielka szansa, żeby film wyszedł na zero, bo potrzebuje wpływów przekraczających 200 mln dolarów. A nie zapomnijmy, że do tego doliczany jest koszty globalnej promocji, ale na ten moment ta kwota nie jest znana.

W późniejszym okresie film trafi do platformy opartych na subskrypcji. Z uwagi na to, że jest to Warner Bros. będzie to HBO Max. Na ten moment jednak data premiery nie jest znana, a ta następuje po premierze w PVOD, czyli płatnych serwisach, w których kupujemy dostęp do filmu na czas określony lub nieokreślony.

