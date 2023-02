Shazam! Gniew bogów - nowe wideo. Czy to Gal Gadot jako Wonder Woman?

Warner Bros./comicbook.com

Wygląda na to, że postać podobna do Wonder Woman pojawiła się w wideo promocyjnym z Shazam! Gniew bogów. Fani spekulują, że Gal Gadot będzie miała większą rolę w filmie, niż zwykłe cameo. Jednak czy to naprawdę ona?

Już wcześniej pojawiła się plotka, że aktorka będzie miała cameo w filmie. Rachel Zegler wspomniała w wywiadzie, że spotkały się na planie jeszcze przed zagraniem razem w Królewnie Śnieżce. Wobec tego uznano, że Shazam 2 był najbardziej prawdopodobną opcją na ich pierwsze spotkanie.

Shazam! Gniew bogów - nowe wideo promocyjne

Nowe wideo promujące Shazam! Gniew bogów pojawiło się na oficjalnym Twitterze japońskiego oddziału DC. Trwa 49 sekund. Zobaczcie je sami.

https://twitter.com/dc_jp/status/1620919931368767495

Shazam! Gniew bogów - czy to Wonder Woman?

Widzimy, że bohaterka próbuje wepchnąć jakiś tajemniczy przedmiot do Ziemi, zanim wystrzeliwuje z niego błyskawica. Fani są niemal pewni, że to Gal Gadot jako Wonder Women, przez bransolety na jej rękach i czerwone buty.

W ostatnim zwiastunie do Shazam! Gniew bogów pojawiła się jednak postać, której strojem łudząco przypomina Wonder Women, a kadr z wideo jest bardzo niewyraźny, więc wciąż nie ma stuprocentowej pewności, czy na nagraniu pojawiła się znana superbohaterka DC, a nie ktoś nowy.

Shazam! 2 - Mary Bromfield "The Brains"

Shazam 2 - kiedy premiera?

Shazam! Gniew bogów - premiera 17 marca 2023 roku w kinach.