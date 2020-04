Shazam 2 - zdjęcia do filmu jeszcze w tym roku? David F. Sandberg komentuje

Shazam! to film komiksowy Warner Bros., w którym w roli głównej występują Zachary Levi i Asher Angel. O tym, że powstanie sequel, wiadomo właściwie od momentu premiery pierwszej odsłony w kinach. Studio w 2019 roku ogłosiło także, że Shazam 2 zadebiutuje w kinach 1 kwietnia 2022 roku. Do premiery zostało zatem sporo czasu, ale jak mówi reżyser widowiska, David F. Sandberg, prace nad filmem powinny ruszyć jeszcze w tym roku.

Reżyser w rozmowie z ComicBook.com zwrócił uwagę, że na ten moment poszukują różnych alternatyw, które pozwolą zacząć zdjęcia jeszcze w tym roku. Sandberg słusznie zauważył, że nie wiadomo jeszcze, jak potoczą się sprawy związane z epidemią koronawirusa. Muszą zatem być gotowi na to, że domowa kwarantanna nie skończy się zbyt szybko.

Każdy film jest teraz opóźniany, zatem zobaczymy jak to wpłynie na sequel Shazama!. Do tej pory jednak pracowałem nad scenariuszem. Nadal mamy aktualny plan, ale zobaczymy za kilka miesięcy, jak to będzie wyglądało. (...) mamy trochę pracy, którą możemy wykonać zdalnie, odbywamy spotkania za pomocą aplikacji Zoom. Nigdy wcześniej o niej nie słyszałem, a teraz stała się tak obecna dla nas wszystkich.

Widzimy więc, że nie zapadły jeszcze oficjalne decyzje studia o przesunięciu prac na inny termin. W czerwcu zeszłego roku gwiazda produkcji, Zachary Levi zdradził, że prace na planie kontynuacji mają ruszyć wiosną lub latem 2020 roku. Plany zostaną jednak zapewne zmienione.