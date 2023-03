Shazam! Gniew bogów - nie będzie nawiązania do sceny po napisach z pierwszego filmu. Scenarzysta potwierdza

Warner Bros.

Shazam! Gniew bogów to druga część komiksowego filmu z 2019 roku, który trafi do polskich kin 17 marca 2023 roku. W filmie Billy/Shazam kontynuuje swoje superbohaterskie życie z resztą swojej rodziny z mocami. Razem bronią miasta przed przestępczością. Pewnego dnia jednak na ich drodze stają Hespera i Kalypso, córki mitycznego Atlasa, jednej z postaci, od której Shazam posiada swoje umiejętności.

Scenarzysta filmu Henry Gayden w rozmowie z Cinemablend potwierdził, że w nowej odsłonie zignorowano scenę po napisach z Shazam!. W nadchodącej superbohaterskiej produkcji nie znajdziemy nawiązań do sceny z więzienia, w której doktor Sivana (w tej roli Mark Strong) rysował symbole na ścianie, a następnie zaczął rozmawiać z gąsienicą. To Mister Mind, czyli potężna postać z kosmosu, która potrafi używać telepatii i kontrolować umysły. Jest jednym ze złoczyńców z komiksów o Shazamie. Scenę możecie sobie przypomnieć, oglądając materiał poniżej.

Shazam! - scena po napisach

Twórca powiedział, że proces tworzenia scenariusza był długi i próbowano różnych rozwiązań. Zastanawiał się nad tym, kto powinien być złoczyńcą - Sivana czy Mister Mind. Ale podstawową rzeczą było to, aby historia opowiadała o Billym i jego zachowaniu, gdy teraz ma rodzinę, ale jest przerażony, że ją straci.

Gayden przyznał, że trwało to kilka miesięcy, ale sprawiło mu to dużo radości. Ostatecznie uznał, że motyw jest zbędny, mimo że uważa Mister Minda za fascynującą postać. Z Sivanem w scenariuszu nie czuł, że opowiada w sposób naturalny emocjonalny dalszy ciąg historii.

Więc mając siostry i córki Atlasa to pod względem emocjonalnym chodziło o to, aby odpowiedzieć na pytania: "Jak zdobyliśmy te moce? Czy na nie zasługujemy?". Kwestionowanie tego i opowiadanie historii było naprawdę o wiele bardziej interesujące w tamtym momencie niż kontynuowanie fabuły z Sivanem.

Scenarzysta dodał, że jedną z jego ulubionych rzeczy, jaką kiedykolwiek napisał były właśnie szkice do historii Sivana. Ostatecznie przyznał, że fabuła z Córkami Atlasa była najlepszym wyborem pod względem emocjonalnym i akcji.

Przypomnijmy, że do filmu Shazam! Gniew bogów nakręcono dwie sceny po napisach, ale jeszcze nie wiadomo czy trafią do finalnej wersji produkcji. Ma to związek ze zmianami, jakie do DCEU wprowadzają James Gunn i Peter Safran.

