She-Hulk to antyteza znanych nam superbohaterów. Nowe zdjęcie z serialu

Mecenas She-Hulk wywołuje na ten moment, mówiąc delikatnie, mieszane odczucia przez wyraźnie niedopracowane efekty komputerowe zaprezentowane w pierwszym teaserze. Podczas San Diego Comic-Con 2022 najpewniej zobaczymy pełny zwiastun, który odpowie nam na pytanie, czy Marvel Studios wyciągnęło wnioski z krytyki? Tymczasem widowisko Disney+ jest promowane w magazynie Empire. Poznajemy nowe szczegóły serialu.

Mecenas She-Hulk - szczegóły

Jennifer Walters jest krewną Hulka/Bruce Bannera, która dostaje takie same moce jak on i zmienia się w zieloną, silną olbrzymkę. Tatiana Maslany (Orphan Black) opowiada o postaci w ciekawy sposób. Przede wszystkim ona nie chce tych mocy i od nich ucieka. Bardziej ją interesuje walka o sprawiedliwość na sali sądowej.

- Ona tak naprawdę jest antytezą większości superbohaterów. W jej zachowaniu jest dużo negacji, z którą można się identyfikować. Dla mnie było to odrzucenie skutków tego, co się wydarzyło tak długo, jak to tylko możliwe. To wywołuje zabawne napięcie pomiędzy Jennifer i She-Hulk.

To też ma wpływ na jej karierę prawniczki zajmującej się sprawami związanymi z superbohaterami, złoczyńcami i wszystkim nadnaturalnym. Zdaniem aktorki to jest dość absurdalna wizja na stworzenie serialu prawniczego. Mamy w tym wątku poznać dużo fajnych postaci, których ona broni, lub z którymi walczy na sali sądowej. Tutaj w plotkach mówi się, że jej przeciwnikiem może być Matt Murdock aka Daredevil.

Mecenas She-Hulk - premiera w Disney+ odbędzie się 17 sierpnia 2022 roku.