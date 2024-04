Sherlock - Benedict Cumberbatch powróci do roli detektywa? Twórca serialu o kontynuacji

fot. BBC

Od ostatniego sezonu Sherlocka minęło już siedem lat i nie zanosi się, aby serial miał powrócić. Dlatego Mark Gatiss planował zakończyć serię pełnometrażowym filmem. Twórca nadal jest zainteresowany tym pomysłem, o czym powiedział podczas ceremonii wręczenia nagród Oliver Awards 2024 w Londynie.

Sherlock - twórca serialu nadal planuje film

Gatiss przyznał, że plany na film nadal są, ale na przeszkodzie stoi napięty harmonogram dwójki głównych aktorów:

Chcielibyśmy nakręcić film, ale zebranie wszystkich razem w jednym miejscu jest bardzo trudne. Musieć zapytać o to Benedicta [Cumberbatcha] i Martina [Freemana].

Twórca serialu już w ubiegłym roku wyraził chęć nakręcenia filmu o Sherlocku, co byłoby dla niego naturalną kolejną rzeczy po zakończeniu serialu. Dodał jednak, że nie zawsze takie projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, a jako przykład podał Ant-Mana od Edgara Wrighta, nad którym to reżyser spędził osiem lat, a ostatecznie filmu nie udało mu się zrealizować:

Ludzie myślą, że wystarczy machnąć magiczną różdżką. Niezwykle trudno jest zainteresować ludzi i nakręcić taki film. Pamiętam rozmowę z Edgarem Wrightem o Ant-Manie, w który włożył osiem lat swojego życia i nie udało mu się tego zrobić. Osiem lat to niemal dekada.

Benedict Cumberbatch nie ma problemu z ofertami pracy i w ostatnich latach wziąć udział w wielu produkcjach poza wcieleniem się w Doktora Strange’a w uniwersum Marvela. Aktor zaangażowany był w takie filmy, jak Nowa nadzieja, The Book of Clarence, czy serię krótkometrażowych filmów od Wesa Andersona. Obecnie pracuje nad serialem Eric, The Roses, The Thing with Feathers oraz Morning.

Z kolei Martin Freeman równie nie narzeka na nudę i w ostatnim czasie mogliśmy oglądać go w takich produkcjach, jak Angelyne, Tajna inwazja i Dziewczyna Millera. W przygotowaniu z jego udziałem są Bubbles and the Shitrockers, serial Policjant i filmy Clybourne Park oraz Flavia De Luce.