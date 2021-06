The Shrink Next Door - zwiastun serialu Apple TV+. Niecodzienna relacja psychologa i pacjenta

fot. Apple TV+

The Shrink Next Door to nowa czarna komedia platformy Apple TV+ zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami i oparta na podcaście z 2019 roku. Zadebiutował pierwszy zwiastun serialu. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Serial opisuje dziwaczny związek między psychologiem, doktorem Isaakiem „Ike” Herschkopfem i jego długoletnim pacjentem Martinem „Marty” Markowitzem. W trakcie ich terapii aż nazbyt czarujący Ike powoli włącza się w życie Marty'ego, nawet przeprowadza się do domu pacjenta w Hamptons i przekonuje Marty'ego, by mianował go prezesem rodzinnego biznesu. Seria bada, w jaki sposób pozornie normalna dynamika lekarz-pacjent przekształca się w relację wykorzystującą wyzysk, pełną manipulacji, przejmowania władzy i dysfunkcji.



W rolach głównych występują Paul Rudd jako Ike oraz Will Ferrell jako Marty. Ponadto w obsadzie znajdują się Kathryn Hahn jako „Phyllis”, młodsza siostra Marty'ego, oraz Casey Wilson jako „Bonnie”, żona doktora Herschkopfa.

The Shrink Next Door - premiera serialu 12 listopada.