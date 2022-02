Sifu ukończone w 40 minut i bez śmierci. Imponujący wyczyn dzień po premierze

fot. Devolver Digital

Sifu to bardzo wymagająca produkcja, na co zwracają uwagę krytycy w swoich recenzjach. Gracze muszą błyskawicznie reagować podczas starć z przeciwnikami lub liczyć się z koniecznością wielokrotnego powtarzania poziomów. Okazuje się jednak, że już teraz, zaledwie dzień po oficjalnej premierze, komuś udało się ukończyć tę produkcję bez ani jednej śmierci i to w zaledwie... 40 minut.

Tego imponującego wyczynu dokonał Dan Allen. W opisie pod filmem zaznaczył on, że podczas rozgrywki wykorzystał kilka skrótów, a z materiału wyciął ekrany ładowania.

Można spodziewać się, że za jakiś czas wynik ten zostanie poprawiony. Sifu sprawia bowiem wrażenie gry idealnie skrojonej pod bicie rekordów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że przypadnie on do gustu speedrunnerom.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.