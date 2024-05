Silent Hill 2 Remake z datą premiery! Zobacz długi gameplay prosto z gry

fot. materiały prasowe

Od pierwszej zapowiedzi Silent Hill 2 Remake w 2022 roku, gracze czekali na dzień, w którym poznają datę premiery. I... doczekali się. Termin ujawniono podczas majowej prezentacji State of Play, a przy okazji zaprezentowano też nowy zwiastun oraz dłuższe nagranie z prezentacją rozgrywki.

Silent Hiil 2 Remake - zwiastun i nowy materiał z rozgrywką

13-minutowy gameplay, ujawniony podczas Silent Hill 2 Transmission, przedstawia eksplorację miasta oraz szpitala.

Poniżej zaś możecie zapoznać się z najnowszym zwiastunem ze State of Play.

Silent Hill 2 Remake – czego się spodziewać?

Oryginalny Silent Hill 2 był wzorem dla Bloober Team, dlatego kiedy studio przystępowało do tworzenia remake'u, ich głównym celem było uchwycenie tej samej iskry, rozwijając wizję Team Silent przy użyciu najnowocześniejszej technologii.

Fabuła i postacie:

Silent Hill 2 jest znany ze swojej poruszającej i wielowarstwowej fabuły, i to jest coś, co twórcy chcieli zachować w remake'u. Miejsce niektórych wydarzeń może się zmienić, ale ich wpływ na fabułę pozostanie ten sam.

Główne postacie z oryginalnej historii, James i Maria, są również sercem remake'u. Ich emocjonalne wątki zostały zachowane, z dużą dbałością o ukazanie ich uczuć przy użyciu technologii motion capture. Jak wielu fanów już wie, w nadchodzącym remake'u nie usłyszymy oryginalnych głosów postaci. W nowej wersji gry usłyszymy głosy Luke'a Robertsa i Salóme Gunnarsdóttir.

Kamera i walka:

W remake'u twórcy zdecydowali się na kamerę zza ramienia. Bloober Team obiecuje, że gracze nadal będą obawiać się wchodzenia we mgłę, gdzie ograniczona widoczność zapewnia mnóstwo kryjówek dla różnorodnych potworów czających się poza polem widzenia gracza, a radio Jamesa nadal będzie budować napięcie i tworzyć poczucie niepewności co do tego, co czyha w ciemności.

Walka w tym remake'u została zaprojektowana tak, aby umożliwić szerszą gamę podejść – arsenał działań gracza został rozszerzony, ale nadal mamy czuć się jak przeciętny człowiek, a nie świetnie wyszkolony żołnierz. Zakres ataków Jamesa jest bardzo ograniczony, więc musi używać bardziej ostrożnych taktyk, być świadomym swojego otoczenia i, jeśli to konieczne, uciekać, zamiast walczyć.

Łamigłówki:

Zagadki w grze zostały nieco zmienione, aby przedstawić nową interpretację ich oryginalnych projektów, ale nadal zachowują swoje mroczne powiązania z ogólnym tematem i narracją.

Silent Hill 2 Remake – data premiery

Wreszcie na samo koniec należy poinformować o najważniejszym - dacie premiery. Wyczekiwany remake zadebiutuje na PC oraz PS5 już 8 października. Gra dostępna będzie w dwóch edycjach, z czego droższa, wyceniona na PS5 na 339 zł zawierać będzie m.in. 48-godzinny, wcześniejszy dostęp.