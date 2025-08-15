Spider-Man 4 – gwiazda Stranger Things w roli innej, niż spekulowano? Nowe doniesienia
Sadie Sink już zameldowała się na planie Spider-Mana 4, a media społecznościowe huczą od spekulacji na temat jej roli. Nowe doniesienia sugerują coś zupełnie innego niż dotychczas, ale pojawia się zasadnicze pytanie: jak powinniśmy je traktować?
Gwen Stacy, Jean Grey, Mary Jane Watson, a nawet Mayday Parker, córka Petera Parkera z alternatywnej rzeczywistości – między innymi takie postacie przewijały się w plotkach i spekulacjach. Teraz, dzięki rzetelnemu Nexus Point News, mamy coś nowego, co zmienia perspektywę na rolę Sadie Sink w Spider-Manie 4.
Spider-Man 4 – kogo gra Sadie Sink?
Według dziennikarza NPN o postaci Sadie Sink mówi się „Annabelle Adams” – nie ma jednak pewności, czy to postać, którą gra, czy kod ukrywający prawdziwą tożsamość, jaki stosuje się na planie Avengers: Doomsday. Tutaj nie ma pewności, ale wiele wskazuje na to, że to może być właśnie Annabelle Adams, choć niekoniecznie dokładnie ta z komiksów.
Bohaterka zadebiutowała w Scarlet Spider #1 w 2012 roku. Była piosenkarką i barmanką w hotelu, w którym Kaine Parker (klon Petera Parkera) mieszkał. Byli parą, ale kiedy Kaine zmienił się w potwornego pająka walczącego z Shathrą, przestraszyła się i uciekła z miasta. Spekuluje się, że Annabelle w filmie może być połączeniem różnych postaci, a wykorzystanie jej może nawet sugerować, że to nie Silver Samurai, a Shathra będzie głównym czarnym charakterem. Problem w tym, że w komiksach była ona złoczyńcą na poziomie multiwersum, a stawka w Spider-Manie 4 ma od tego definitywnie odejść, więc jest to mało prawdopodobne. Szczególnie, że Shathra to prawdawna i mistyczna istota, które nie pasuje do stylu, w który celują twórcy filmu.
Na razie szczegóły fabuły są tajemnicą, a przecieki sugerują różne rozwiązania. Punisher i Hulk mają również pojawić się w filmie, a z wielu złoczyńców pobocznych istotnym będzie znany fanom Scorpion grany przez Michaela Mando.
Premiera w lipcu 2026 roku.
Źródło: Nexus Point News
