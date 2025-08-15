Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder

Spider-Man 4 – gwiazda Stranger Things w roli innej, niż spekulowano? Nowe doniesienia

Sadie Sink już zameldowała się na planie Spider-Mana 4, a media społecznościowe huczą od spekulacji na temat jej roli. Nowe doniesienia sugerują coś zupełnie innego niż dotychczas, ale pojawia się zasadnicze pytanie: jak powinniśmy je traktować?
Reklama
placeholder

Sadie Sink już zameldowała się na planie Spider-Mana 4, a media społecznościowe huczą od spekulacji na temat jej roli. Nowe doniesienia sugerują coś zupełnie innego niż dotychczas, ale pojawia się zasadnicze pytanie: jak powinniśmy je traktować?
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
Adam Siennica
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Tu z kolei faworytką pozostaje znana ze Stranger Things Sadie Sink fot. materiały prasowe
Reklama

Gwen Stacy, Jean Grey, Mary Jane Watson, a nawet Mayday Parker, córka Petera Parkera z alternatywnej rzeczywistości – między innymi takie postacie przewijały się w plotkach i spekulacjach. Teraz, dzięki rzetelnemu Nexus Point News, mamy coś nowego, co zmienia perspektywę na rolę Sadie Sink w Spider-Manie 4.

Spider-Man 4 – kogo gra Sadie Sink?

Według dziennikarza NPN o postaci Sadie Sink mówi się „Annabelle Adams” – nie ma jednak pewności, czy to postać, którą gra, czy kod ukrywający prawdziwą tożsamość, jaki stosuje się na planie Avengers: Doomsday. Tutaj nie ma pewności, ale wiele wskazuje na to, że to może być właśnie Annabelle Adams, choć niekoniecznie dokładnie ta z komiksów.

Bohaterka zadebiutowała w Scarlet Spider #1 w 2012 roku. Była piosenkarką i barmanką w hotelu, w którym Kaine Parker (klon Petera Parkera) mieszkał. Byli parą, ale kiedy Kaine zmienił się w potwornego pająka walczącego z Shathrą, przestraszyła się i uciekła z miasta. Spekuluje się, że Annabelle w filmie może być połączeniem różnych postaci, a wykorzystanie jej może nawet sugerować, że to nie Silver Samurai, a Shathra będzie głównym czarnym charakterem. Problem w tym, że w komiksach była ona złoczyńcą na poziomie multiwersum, a stawka w Spider-Manie 4 ma od tego definitywnie odejść, więc jest to mało prawdopodobne. Szczególnie, że Shathra to prawdawna i mistyczna istota, które nie pasuje do stylu, w który celują twórcy filmu.

Na razie szczegóły fabuły są tajemnicą, a przecieki sugerują różne rozwiązania. Punisher i Hulk mają również pojawić się w filmie, a z wielu złoczyńców pobocznych istotnym będzie znany fanom Scorpion grany przez Michaela Mando.

Premiera w lipcu 2026 roku.

Źródło: Nexus Point News

Reklama
placeholder
Powiązane filmy
2026
Spider-Man: Całkiem nowy dzień
Spider-Man: Całkiem nowy dzień Przygodowy

Najnowsze

1 Han Solo: Gwiezdne Wojny - Historie
-

Ron Howard zdradza kulisy pracy przy Hanie Solo. Dlaczego zastąpił poprzednich reżyserów?

2 Nikt tego nie chce - 2. sezon
-

Zdjęcia z 2. sezonu romantycznej komedii Nikt tego nie chce. Jest data premiery!

3 3. Jedenastka – gdy bracia Duffer myśleli, że
-

Twórcy hitu Stranger Things odchodzą z Netflixa? Mogą podpisać umowę z innym gigantem

4 Fallout 2. sezon
-

Fallout - oficjalny plakat 2. sezonu. Na tę ikoniczną lokalizację czekali fani

5 Diabeł ubiera się u Prady
-

Filmy z 2006 roku, które są teraz klasykami

6 Vought Rising
-

Pierwsze zdjęcia supków z Vought Rising. Soldier Boy w nowym kostiumie!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e157

Moda na sukces

s12e06

Okrutni jajcarze

s15e22

Bob’s Burgers

s08e12

Ekipa z New Jersey

s58e21

s27e16

Big Brother (US)

s21e04

Misja Moda

s2025e160

Anderson Cooper 360
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Echoes of the End

12

sie

Gra

Echoes of the End
Głęboko pogrzebany i inne opowiadania

12

sie

Książka

Głęboko pogrzebany i inne opowiadania
Księga Innych Miejsc

12

sie

Książka

Księga Innych Miejsc
Generacje

12

sie

Książka

Generacje
Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku

12

sie

Książka

Polowanie na czarownice w Polsce w XVI-XVIII wieku
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Ben Affleck
Ben Affleck

ur. 1972, kończy 53 lat

Emily Kinney
Emily Kinney

ur. 1985, kończy 40 lat

Jacek Koman
Jacek Koman

ur. 1956, kończy 69 lat

Natasha Henstridge
Natasha Henstridge

ur. 1974, kończy 51 lat

David Zayas
David Zayas

ur. 1962, kończy 63 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2 Kadr z 2. sezonu serialu Wednesday
-

Obsada Wednesday 2: kogo grają Lady Gaga i inne gwiazdy?

3 Zdjęcie promujące ramówkę Polsatu na jesień 2025
-

Ramówka Polsatu na jesień 2025 - te programy i seriale rozgrzeją widzów

4

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

5

Dlaczego Wednesday nie mruga? Jenna Ortega odpowiedziała

6

Idź na całość: data premiery programu już znana. Kiedy pierwszy odcinek?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

The Floor z kolejną edycją? Znamy odpowiedź

9

Wiaderko na popcorn do filmu Eminema budzi kontrowersje. Jak wygląda?

10

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Newsy

Premiery

Osoby

Linki

Wydawca

Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV