Simpsonowie przewidują przyszłość? Twórca odpowiada, czy to prawda

Simpsonowie zadebiutowali w 1989 roku. To oznacza, że już od ponad trzech dekad bawią kolejne pokolenia widzów. Przez ten czas serial nierzadko przewidywał rzeczy, które miały się dopiero wydarzyć. W ten sposób wśród fanów dość popularne stało się powiedzenie, że jest w stanie przewidzieć przyszłość. Matt Groening, twórca Simsonów, postanowił odnieść się do tych "zarzutów" podczas Disney's D23 Expo. Wychodzi na to, że ten fenomen nie ma nic wspólnego z magią.

Simpsonowie przewidują przyszłość?

Groening podczas wydarzenia Disney's D23 Expo wyjaśnił, że Simpsonowie są od tak wielu lat na antenie, że to nieuchronne, by część żartów się sprawdziła. Dodał, że scenarzyści nigdy nie starają się przewidzieć przyszłości, po prostu wymyślają najbardziej absurdalne sytuacje, nie spodziewając się, że pewnego dnia mogą stać się rzeczywistością.

"Opowiedzieliśmy tak wiele żartów w ciągu tych wszystkich sezonów, że to było nieuchronne, by coś w końcu udało nam się trafić. Piszemy je z myślą o najbardziej absurdalnym scenariuszu" - zacytował Groeninga portal CBR, który był obecny na wydarzeniu Disney's D23 Expo.

Wygląda więc na to, że scenarzyści Simpsonów nie przewidują przyszłości - po prostu serial trwa już tyle lat, że od czasu do czasu udaje im się coś odgadnąć, choć nawet to nie jest ich celem.