Sing 2 - pierwszy zwiastun filmu animowanego. Tak tańczą ślimaki i śpiewają kaczki

fot. Universal Pictures

Sing 2 to kontynuacja komediowego filmu animowanego o tym samym tytule, który miał premierę w 2016 roku. Od tego czasu wiele osób zdążyło stęsknić się za ekipą rozśpiewanych i utalentowanych zwierzaków. Niedawno mogliśmy oglądać plakaty z ich udziałem, a teraz wreszcie możemy zobaczyć pierwszy zwiastun filmu, w którym po raz kolejny będziemy mogli wziąć udział w przesłuchaniach, które równie dobrze mogłyby mieć miejsce w prawdziwych popularnych programach muzycznych, gdyby ich uczestnikami nie były kaczki i ślimaki. Produkcja będzie miała światową premierę 22 grudnia 2012 roku.

W drugiej części filmu będziemy mogli zobaczyć, jak Buster Moon szykuje się do debiutu swojego muzycznego spektaklu. Razem z przyjaciółmi będzie chciał stworzyć najbardziej niesamowite widowisko w historii, jednak zanim to nastąpi, będą musieli nakłonić pewnego lwa, który kiedyś był sławną gwiazdą rocka, do współpracy. Co może być ciężkie, skoro nie dawał znaków życia od piętnastu lat. A mają na to tylko trzy tygodnie.

Scenarzystą i reżyserem będzie Garth Jennings. W obsadzie głosowej powrócą między innymi Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Nick Kroll i Tori Kelly. Dołączą do nich także nowa nazwiska, a wśród nich Pharrell Williams, Letitia Wright, Eric Andre i Chelsea Peretti.