Siódme niebo - obsada znów razem. Jednak nie zapominają o skandalu

Beverley Mitchell, David Gallager i Mackenzie Rosman zasłynęli ze swoich ról jako rodzeństwo w serialu Siódme niebo. Aktualnie prowadzą podcast, Catching Up With the Camdens, w którym wspólnie oglądają stare odcinki i je komentują. Jednak swój nowy odcinek zaczęli od oświadczenia związanego ze Stephenem Collinsem, ich ekranowym ojcem. Jak sami tłumaczą, nie mogli przejść obojętnie wobec jego przyznania się do wykorzystania seksualnego trzech nieletnich osób.

Siódme niebo - aktorzy o sprawie Stephena Collinsa

Mitchell rozpoczęła ten trudny temat w oświadczeniu przed pierwszym odcinkiem podcastu:

- Chcemy, żebyście wiedzieli, że widzieliśmy wasze komentarze i wiemy, jak bardzo jesteście podekscytowani na ten rewatch. Natomiast zanim do tego przejdziemy, myślę, że ważne jest, abyśmy powiedzieli coś o Stephenie Collinsie.

Gallagher kontynuował, zaznaczając, że "każda forma przemocy seksualnej jest niewybaczalna" i każda ofiara powinna otrzymać wsparcie. Natomiast Rosman przyznała, że przy oglądaniu odcinków, ciężko byłoby nie rozmawiać o Stephenie, ponieważ był ogromną częścią serialu oraz ich życia.

- Jednak chcemy zaznaczyć, że nie mieliśmy żadnych niestosownych sytuacji ze Stephenem.

Jednocześnie aktor nie będzie zaproszony do wzięcia udziału w podcaście, ale reszta gwiazd chce kontynuować projekt, aby przeżyć nostalgiczną podróż z fanami.

Odcinek jest również dostępny na YouTubie. Możecie go obejrzeć poniżej:

Stephen Collins - skandal

W 2012 roku do sieci trafił zapis rozmowy aktora z jego żoną oraz psycholożką, w którym przyznał się do molestowania i obnażania się na oczach nieletnich. Jego ofiarami miały być trzy dziewczynki, z czego jedna z nich miała 11, 12 i 13 lat w tamtym czasie. Po kilku latach, jak twierdzi Collins, przeprosił swoją ofiarę. Mimo że sprawa wyszła na światło dzienne, aktorowi nigdy nie postawiono zarzutów.