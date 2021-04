Six Days in Fallujah - twórcy God of War pracowali nad kontrowersyjną strzelanką

Victura

Okazuje się, że w przeszłości gra Six Days In Fallujah znajdowała się w rękach Sony, które nakazało studiu Santa Monica rozpocząć prace nad tym tytułem. Oznaczać to mogło że kontrowersyjna strzelanka mogła być na wyłączność PlayStation. Jednak jak podaje David Jaffe, produkcja na pewnym etapie została porzucona. Jaffe zaznacza, że byli zewnętrznym studiem, pracującym przy grze, a więc jedynie pomagano innemu developerowi.

Za każdym razem, gdy gra zaczynała przypominać to, co chcieli osiągnąć, a więc realistyczne spojrzenie na wojnę, firmy nie były dalej zainteresowane. Nie wiem więc, jak poradzi sobie ten nowy projekt - mówi były reżyser God of War w swoim kanale na YouTube.

Są są również jasne ramy czasowe, kiedy produkcja znajdowała się wewnątrz Santa Monica Studios. Oficjalnie strzelankę skasowano w 2009 roku. Z projektu wycofało się Konami. David Jaffe z Santa Monica Studios odszedł dwa lata wcześniej. Czyżby Six Days in Fallujah wcześniej znajdowało się w produkcji u innego wydawcy?

Obecnie tytuł rozwija studio Highwire Games i mimo kontrowersji wokół gry studio nie zamierza zrezygnować z projektu, który według zapewnień ma ukazać się w tym roku.