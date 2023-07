Six Days in Fallujah tylko dla fanów realizmu? Wczesny dostęp do gry zbiera dobre opinie

Victura

Druga bitwa o Falludżę, która rozegrała się w listopadzie 2004 roku, była najbardziej krwawą bitwą wojny w Iraku, pochłaniającą życie dziesiątek amerykańskich i koalicyjnych żołnierzy oraz tysięcy rebeliantów wrogo nastawionych do wojska. Walki pomiędzy połączonymi siłami amerykańskimi, brytyjskimi i irackimi walczącymi przeciwko Al-Kaidzie w Iraku oraz licznym innym grupom partyzanckim, toczyły się głównie na ulicach miasta i w budynkach. Opisano ją szczegółowo w książkach i filmach dokumentalnych. Teraz gra Six Days In Fallujah przenosi tę śmiertelną bitwę na komputery i konsole. Produkcja zadebiutowała we wczesnym dostępie Steam, a to z kolei pozwoliło nam zasięgnąć nowych informacji o tym tytule.

Wczesny dostęp nie daje graczom dostępu do kampanii fabularnej czy samouczka. To dość zaskakujące, bo przecież gra jest w produkcji od bardzo, bardzo długiego czasu. Zamiast tego jesteśmy rzuceni w wir rozgrywki przeciwko oponentom sterowanym przez AI, który udowadnia nam, że gra nie jest strzelanką w stylu Call of Duty czy Battlefield. Six Days in Fallujah okazuje się być tytułem, który śmiało można określić realistycznego symulatora wojskowego, w którym jeden pocisk potrafi zabić zarówno postać gracza, jak i przeciwnika. Nie ma tutaj szybkiego biegania od osłony do osłony. Liczy się przede wszystkim taktyka.

Przez to może być to idealna produkcja do kooperacji ze znajomymi, bo komunikacja może przyczynić się do sukcesu. Nie ma tu bowiem żadnych podpowiedzi dotyczących tego, gdzie czai się wróg, a przeciwników cechuje bezwzględność, spryt i precyzja. Trzeba mieć oczy dookoła głowy i słuchać tego, co dzieje się wokół. Twórcy chcą w ten sposób przybliżyć graczom te uczucia, jakie towarzyszył żołnierzom, którzy walczyli tam przed laty. Co ciekawe, to właśnie ci żołnierze wypowiadają się w przerywnikach filmowych. Wstawki te zbliżone są do tych, które widzieliśmy w sekwencjach otwierających hit HBO, serial Kompania Braci.

Oczywiście we wczesnym dostępnie nie wszystko działa idealnie, a problemy dostrzegalne są głównie w warstwie technicznej. Niektóre animacje wymagają dopracowania, a optymalizacja jest daleka od ideału. Mimo tego 86% z ponad 4000 wystawionych przez użytkowników Steam opinii, to opinie pozytywne.

Wygląda więc na to, że produkcja szykowana może trafić w pewną niszę i przypaść do gustu osobom, dla których Call of Duty i Battlefield są zbyt mało realistyczne. Wysoki próg wejścia i nacisk na kooperację może jednak część odbiorców odrzucić.

Six Days in Fallujah nie ma jeszcze ustalonej daty premiery. Gra zmierza na PC oraz konsole.