Skarb Narodów: Na skraju historii - recenzje serialu w sieci. Czy Disney+ ma kolejny hit?

fot. Disney+

Skarb Narodów: Na skraju historii to serialowy spin-off popularnego cyklu filmów przygodowych Disneya. Obecnie w serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma 6 recenzji, z czego 3 są pozytywne i 3 negatywne, ze średnią ocen 5,8/10.

W dobrych recenzjach możemy przeczytać o pochwałach dotyczących głównej bohaterki produkcji, czyli Jess. Ma ona mieć w sobie sporo uroku i całkiem silny ładunek humoru. Do tego pozytywne opinie otrzymuje Catherine Zeta-Jones w roli czarnego charakteru historii. Aktorka ma dobrze bawić się swoją kreacją i wyciskać z niej wszystko, co interesujące. Niektórzy recenzenci twierdzą, że lekki, familijny charakter historii sprawdza się, jednak u pozostałych jest to zarzut.

Skarb Narodów: Na skraju historii - zdjęcia

Negatywne opinie zbiera przede wszystkim historia. Warto zaznaczyć, że recenzenci mieli do dyspozycji cztery odcinki produkcji. Podobno powolne tempo i fabuła nie potrafią odpowiednio wciągnąć widza w opowieść. Niepochlebne zdania zbierają również słabo napisane postacie, które są po prostu nieprzekonujące.

W obsadzie produkcji znajdują się Lisette Olivera, Jake Austin Walker, Catherine Zeta-Jones, Antonio Cipriano, Jordan Rodrigues, Zuri Reed i Lyndon Smith. Za sterami serialu stoją Cormac i Marianne Wibberley. Jerry Bruckheimer, który odpowiadał za dwa filmy z franczyzy, piastuje stanowisko producenta wykonawczego.

Skarb Narodów: Na skraju historii - premiera serialu na platformie Disney+ 14 grudnia.