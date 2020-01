Skowyt - Andy Muschietti za sterami remake'u filmu na platformie Netflix

Andy Muschietti (To: Rozdział 2) już w lipcu 2019 roku zdradził, że chciałby nakręcić remake kultowego horroru pt. Skowyt z 1981 roku. Reżyser w rozmowie z ThatHashtagShow potwierdził nie tylko, że zajmie się kręceniem w 2020 roku filmem The Flash, ale pracował będzie także właśnie nad nową wersją kultowego horroru dla platformy Netflix.

Oryginał z 1981 roku wyreżyserowany przez Joe Dante opowiadał o dziennikarce telewizyjnej, która poznała jednego ze specyficznych fanów. Eddie Quist był bowiem poszukiwanym mordercą i gwałcicielem. Bohaterka decyduje się pomóc w jego schwytaniu i wystąpić w roli przynęty. Podczas całej akcji, jest świadkiem śmierci mężczyzny, co powoduje u niej tajemnicze koszmary podczas snu. Doktor Wagner zaleca jej udanie się do kliniki, gdzie okaże się, że mieszkańcy miasteczka cierpią na tę samą przypadłość, co Eddie. Od czasu do czasu odzywa się w nich krwiożercza bestia.

Data premiery nie jest na razie znana.