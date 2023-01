SkyShowtime - kiedy platforma streamingowa w Polsce? Potencjalny wyciek daty

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Do tej pory wiedzieliśmy, że SkyShowtime zawita w lutym 2023 roku. Dzięki wpadce hiszpańskiego działu poznaliśmy dokładną datę premiery . Wrzucili oni skasowany post na media społecznościowe, z którego wynika, że platforma trafi do odbiorców już 14 lutego 2023 roku. Zakładamy więc, że tego samego dnia pojawi się w innych krajach Europy, w tym w Polsce. Na ten moment jednak to nasza spekulacja, bo polski oddział SkyShowtime nie komentuje wycieku.

SkyShowtime - co wiemy o serwisie?

SkyShowtime zaproponuje premierowy dostęp do wielkich kinowych hitów, nowych seriali na wyłączność, treści dla dzieci i całych rodzin oraz wybór kultowych tytułów z bibliotek Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME®, Sky Studios i Peacock – wszystko na jednej platformie.

Bliżej terminu premiery będziemy dla Wa szykować przegląd produkcji. Można jednak z góry założyć, że na pewno tutaj zobaczymy nowe seriale ze świata Star Treka jak Star Trek: Strange New Worlds czy Star Trek: Discovery, a także kinowe widowisko Top Gun: Maverick. Wcześniej wymienione studia mają wiele dobrych tytułów, które nie trafiły do dystrybucji w Polsce w innych platformach.