HBO Max - nowości na 1-15 stycznia. Detektyw, Turysta, Desperado i inne produkcje warte uwagi

Styczeń zapowiada się interesująco dla subskrybentów HBO Max. Przede wszystkim premierę będzie mieć wyczekiwany 4. sezon Detektywa, w którym w głównej roli występują Jodie Foster i Kali Reis. Ponadto z drugą serią powróci Turysta, w którym gra Jamie Dornan. Do tego w bibliotece będą czekać znakomite filmy, takie jak Teoria wszystkiego, Desperado oraz jego pierwsza część i sequel. A fanów Matrixa powinien zaciekawić film dokumentalny Matrix: Pokolenie.

Zobaczcie poniżej, jakie nowości wśród filmów, seriali i dokumentów przygotowało HBO Max na styczeń 2024.

HBO Max - seriale na 1-15 stycznia

Detektyw IV (True Detective) - Gdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę, detektyw Liz Danvers (Jodie Foster) i Evangeline Navarro (Kali Reis), będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem.

HBO Max - filmy na 1-15 stycznia

Teoria wszystkiego (The Theory of Everything) - Historia jednego z najwybitniejszych współczesnych umysłów, astrofizyka Stephena Hawkinga, który zakochuje się w koleżance z Cambridge, Jane Wilde.

Lorax (The Lorax) - 12-letni chłopiec opuszcza swoje plastikowe miasto w poszukiwaniu prawdziwego drzewa, aby na swojej drodze napotkać pewne zrzędliwe, leśne stworzenie.

Dziewczyna z portretu (The Danish Girl) - Małżeństwo artystów malarzy – Einara i Gerdy Wegenerów – zostaje poddane próbie, gdy mężczyzna postanawia zmienić swoją płeć.

Gwiezdne wrota (Stargate) - Starożytny artefakt znany jako „Arka” odegra kluczową rolę w toczącej się walce dobra ze złem.

Wspólna droga (A Shared Path) - Dwoje afgańskich dzieciaków rozpoczyna trudną podróż autobusem, aby na jej końcu odkryć, że łączy ich wspólna droga.

Czy jesteś mężczyzną? (Are You a Man) - Pewnej ciemnej nocy na miejscowym cmentarzu pewien młody chłopak próbuje udowodnić starszemu, pijanemu sąsiadowi, że jest mężczyzną.

Desperado - Antonio Banderas w roli byłego muzyka, który pragnie pomścić śmierć swojej ukochanej.

El Mariachi - Podróżujący mariachi zostaje wzięty za morderczego przestępcę i musi ukrywać się przed gangiem, który chce go zabić.

Errata (Erratum) - Kiedy badaczka odkrywa rycinę – we współczesnym języku francuskim – na fresku galijsko-rzymskim, jej racjonalność zostaje wystawiona na próbę.

Pewnego razu w Meksyku: Desperado 2 (Once upon a Time in Mexico) - El Mariachi po tragicznej śmierci swej ukochanej odsunął się od świata i pogrążył w rozpaczy. Niespodziewanie odnajduje go skorumpowany agent CIA, Sands. Sands chce, żeby El Mariachi udaremnił zamach na meksykańskiego prezydenta.

Anatomia czeskiego popołudnia (Anatomie ceskeho odpoledne) - Napięcie rośnie, a nad jeziorem gromadzą się tłumy. Muzyka cichnie, gdy znika dwóch chłopców. Można być świadkiem tragedii lub pozostać obojętnym.

Zwierzęta nocy (Nocturnal Animals) - Dystyngowana kobieta otrzymuje od swojego byłego męża manuskrypt książki. W trakcie lektury zaczyna myśleć o swojej dawnej historii miłosnej z autorem, co zmusza ją do ponownej oceny wyborów, jakich dokonała. Amy Adams i Jake Gyllenhaal w rolach głównych.

Lucy i Desi (Being the Ricardos) - Spojrzenie na skomplikowaną relację Lucille Ball i Desiego Arnaza podczas jednego krytycznego tygodnia produkcji ich serialu komediowego.

Gość weselny (The Wedding Guest) - Młody mężczyzna wyrusza w podróż z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, aby zrealizować swój plan porwania kobiety sprzed ołtarza.

Wasyl (Vasil) - Inteligentny i charyzmatyczny bułgarski imigrant zmienia życie czterech postaci, które spotyka podczas dwóch miesięcy spędzonych w Hiszpanii.

Delirium - Bohater dziedziczy dom i dochodzi do serii niepokojących wydarzeń, które sprawiają, że zaczyna myśleć, że w budynku straszy.

Hop - Nastoletni zając opuszcza Wyspę Wielkanocną i wyrusza do Hollywood, by spełnić swoje marzenia o muzycznej karierze.

Sparta - Czterdziestoletni Ewald szuka nowego pomysłu na siebie i wraz z młodymi chłopcami przekształca podupadającą szkołę w fortecę.

Zerowy czerwca (June Zero) - W 1962 roku świat jest świadkiem publicznej egzekucji Adolfa Eichmanna, a w Izraelu w to wydarzenie były bezpośrednio zaangażowane trzy osoby.

Bez urazy (No Hard Feelings) - 32-letnia Maddie odpowiada na ogłoszenie rodziców, którzy poszukują fikcyjnej dziewczyny dla nieśmiałego syna, aby ten mógł zyskać pewność siebie.

Diabelskie nasienie powraca (The Bas Seed Returns) - Po śmierci ojca Emma mieszka z ciotką. Pojawia się jednak mnóstwo podejrzeń i dziewczyna musi za wszelką cenę zatroszczyć się o swój spokój.

Delikatnie (Gentle) - Kulturystka Edina jest gotowa poświęcić wszystko dla marzenia o zdobyciu mistrzostwa świata, które dzieli ze swoim partnerem życiowym i trenerem.

To miejsce (This Place) - Niezwykłe historie kilku kobiet, dla których tłem jest Toronto, najbardziej zróżnicowane miasto na świecie.

Położne (Midwives) - Po 5 latach nauki, Louise i Sofia w końcu stają się zawodowymi położnymi i podejmują się ogromnych obowiązków.

Jabłka smakują czerwienią (The Taste of Apple is Red) - Szanowany szejk jest rozdarty między rodziną a obowiązkami, gdy jego brat wraca na Wzgórza Golan po 47 latach wygnania.

HBO Max - dokumenty na 1-15 stycznia

Matrix: Pokolenie (The Matrix: Generation) - W 1999 roku narodziła się saga Matrix, która szybko stała się fenomenem popkulturowym, a jej prorocze aspekty są centralnym punktem tego dokumentu.

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace (The Curious Case of Natalia Grace) - Natalia Grace ujawnia nowe szczegóły dotyczące czasu spędzonego z Barnettami.

Styczniowe nowości w HBO Max dzień po dniu (1 - 15 stycznia)

1 stycznia

Moje przygody z Supermanem, odc. 7-8

Teoria wszystkiego

Lorax

Dziewczyna z portretu

Gwiezdne wrota

Wspólna droga

3 stycznia

Czy jesteś mężczyzną?

Desperado

El Mariachi

Errata

Pewnego razu w Meksyku: Depserado 2

Anatomia czeskiego popołudnia

4 stycznia

Zwierzęta nocy

5 stycznia

Na planie XXI, odc. 1

Dziecko czy oszustka: Przypadek Natalii Grace II, odc. 1-6

Lucy i Desi

Gość weselny

Wasyl

Delirium

Matrix: Pokolenie

6 stycznia

Monkie Kid III, odc. 1-11

Hop

Paradies: Glaube

Paradies: Hoffnung

Paradies: Liebe

Sparta

Im Keller

7 stycznia

Zerowy czerwca

8 stycznia

Moje przygody z Supermanem, odc. 9-10

9 stycznia

Turysta II, odc. 1-2

10 stycznia

Turysta II, odc. 3-4

11 stycznia

Turysta II, odc. 5-6

Une comedie romantique

12 stycznia

Na planie XXI, odc. 2

Bez urazy

Diabelskie nasienie powraca

Delikatnie

To miejsce

13 stycznia

Toad & Friends, odc. 14-26

14 stycznia

Położne

Jabłka smakują czerwienią

15 stycznia

Detektyw IV, odc. 1