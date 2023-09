SkyShowtime - premiery na jesień 2023. Na liście Super Mario Bros. Film i Transformers: Przebudzenie bestii

Źródło: materiały prasowe

SkyShowtime ujawniło listę tegorocznych premier na jesień. W ofercie mają pojawić się między innymi filmy familijny Super Mario Bros. Film, widowisko fantasy Dungeons & Dragons: Złodziejski honor, komedia grozy Renfield z Nicolasem Cage’em w roli Drakuli i wypełnione akcją Transformers: Przebudzenie bestii. Pełne zestawienie znajdziecie poniżej.

SkyShowtime - premiery na jesień 2023

Dungeons & Dragons: Złodziejski honor - polska premiera w SkyShowtime odbędzie się 29 września 2023 roku.

SkyShowtime - szczegóły platformy

SkyShowtime to serwis streamingowy, w którym możemy jednocześnie oglądać filmy i seriale na trzech urządzeniach. Użytkownicy mogą stworzyć 5 profili, a jeśli przebywają w podróży, to jest dostępna opcja pobrania treści do obejrzenia offline. Platforma działa na różnych urządzeniach mobilnych: w przeglądarkach internetowych, na przystawkach telewizyjnych i na telewizorach smart.

