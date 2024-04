SkyShowtime już z reklamami i nową aktualizacją ochrony prywatności. Jaka cena za nowe pakiety?

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Od 23 kwietnia 2024 roku SkyShowtime zaczęło pokazywać reklamy na swojej platformie. W związku z pojawieniem się ich wyróżniono nowe pakiety. Pierwszy z nich, Standard, kosztuje 19,99 zł miesięcznie i zawiera reklamy, które nie mają potrwać dłużej niż 4-5 minut na godzinę seansu. Drugi z pakietów, to pakiet Standard Plus, który kosztuje 24,99 zł miesięcznie i pozwala na komfortowy seans bez przerywania go reklamami. Dodatkowo osoby, które zdecydowały się na zakup subskrypcji przed 11 kwietnia 2024 roku, nadal będą płacić tyle samo, co wcześniej, czyli 12,49 zł miesięcznie. Jest też dla nich tańsza opcja, która włącza reklama i wtedy wynosi całość 9,99 zł

SkyShowtime - nowa aktualizacja ochrony prywatności

Platforma poświęciła również czas na przemodelowanie swojej polityki prywatności, która teraz nazywa się oświadczeniem o ochronie prywatności. Zmiany wejdą w życie od 23 kwietnia 2024 roku. Dokument ma być teraz znacznie bardziej uproszczony, zrozumiały i pomocny dla klientów. Z tego powodu SkyShowtime zaczęło rozsyłać wiadomości do swoich użytkowników, które informują o tej aktualizacji.

Cenimy Cię jako użytkownika SkyShowtime i dokładamy wszelkich starań, aby stawiać Cię na pierwszym miejscu oraz oferować Ci najwyższej klasy doświadczenie w korzystaniu z naszych usług. Zawsze staramy się zapewnić, aby Twoja umowa z nami była uczciwa i przejrzysta. Przeanalizowaliśmy Warunki użytkowania, które mają zastosowanie do Twojej subskrypcji. Podjęliśmy decyzję, że od 23 kwietnia 2024 r. nie będziemy stosować wobec Ciebie niektórych postanowień Warunków użytkowania (tj. postanowień wymienionych w punkcie 3 poniżej). Nie zmienia to faktu, że Twoje prawa pozostają nienaruszone i w dalszym ciągu jesteś uprawniony do działania na podstawie wszystkich postanowień Warunków użytkowania, które przyznają Ci jakiekolwiek uprawnienia (w tym na podstawie postanowień wymienionych w punkcie 3 poniżej).