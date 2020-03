Skywalker. Odrodzenie - czyje głosy słyszała Leia? Książka wypełnia kolejne luki

Ujawniono kolejny fragment powieści Star Wars: The Rise of Skywalker, która zdradza nowe informacje. Książka autorstwa Rae Carsona jest oparta na scenariuszu filmu Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Odrodzenie, który napisali J.J. Abrams i Chris Terrio. Reżyser niektórych rzeczy po prostu nie pokazywał na ekranie. Dzięki temu dowiedzieliśmy się nieco więcej o głosie, który słyszy Leia podczas treningu Jedi ze swoim bratem.

Leia nie była Mistrzynią Jedi, ale uczyła się od najlepszych - czytamy we fragmencie. Nie tylko od Luke'a; przez lata od czasu do czasu słyszała głos Obi-Wana Kenobiego poprzez Moc, a rzadziej także Yodę.

Uzupełnia to tym samym pewną lukę, która powstała po kilku scenach w filmie z udziałem Lei. Szkoda, że nie udało się tego pokazać lub dopowiedzieć w filmie, ale pamiętajmy też, że J.J. Abrams miał ograniczony dostęp do materiałów z aktorką, która niestety odeszła w grudniu 2016 roku.

To jednak nie wszystko. Fani często zastanawiali się, dlaczego Rey nie chciałaby miecza świetlnego o podwójnym ostrzu. Biorąc pod uwagę jej wcześniejszą broń, byłoby to sensowne i mogłoby stanowić świetne podsumowanie jej drogi. Wspomniana wyżej książka tłumaczy, że bohaterka chciała posiadać taki miecz. Początek książki ujawnia myśli Rey na temat swojego nowego miecza. Wyobraża sobie projekt swojego nowego miecza i przypomina ten, który widziała w swojej mrocznej wizji, ale ostatecznie musiała wykonać taką broń, na jaką zwyczajnie było ją stać pod kątem techniki oraz dysponowanych narzędzi. Zamiar zbudowania miecza świetlnego z podwójnym ostrzem zatem wciąż jest u bohaterki.

Zaprezentowano też nowy spot promujący wydanie filmu Skywalker. Odrodzenie na Blu-ray i DVD. Wygląda na to, że wydanie skierowane jest do fanów i tych osób, które widziały już film. Spot zdradza dużą tajemnicę z filmu oraz samo zakończenie produkcji. W Stanach Zjednoczonych wydanie na nośnikach pojawi się 31 marca. Zobaczcie spot:

The final chapter of the #Skywalker Saga comes home! Be one of the first to get Star Wars: #TheRiseOfSkywalker on Digital 3/17 & Blu-ray 3/31! Pre-order now: https://t.co/m6TQdmziiM pic.twitter.com/1y0NWAirVL

— Star Wars (@starwars) March 8, 2020