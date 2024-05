Śledztwo w sprawie śmierci Matthew Perry'ego trwa. Policja łączy siły z Agencją do Walki z Narkotykami

fot. IMDb

28 października 2023 roku zmarł znany aktor Matthew Perry, którego większość może kojarzyć z serialu Przyjaciele. 54-letni aktor został znaleziony w swoim jacuzzi, a wyniki autopsji wskazały na przyczynę śmierci w postaci przedawkowania ketaminy. Za inne czynniki uznano utonięcie, występowanie choroby wieńcowej oraz działanie buprenorfiny. Matthew Perry niejednokrotnie przyznawał się do swojego uzależnienia od alkoholu, narkotyków i leków przeciwbólowych, z którymi to aktywnie walczył i starał się też wspierać inne osoby będące w sytuacji podobnej do niego. Jego śmierć uznano za wypadek, ale śledztwo dotyczące okoliczności tego zajścia nadal trwa.

Matthew Perry - policja łączy siły z Agencją do Walki z Narkotykami

Rzecznik prasowy policji w Los Angeles oficjalnie potwierdził, że w śledztwo została zaangażowana Agencja do Walki z Narkotykami:

Jest otwarte śledztwo, które prowadzimy razem z Agencją do Walki z Narkotykami.

Jedno ze źródeł Deadline w służbach zdradziło, że:

Istnieją pewne obawy, co do tego, jak wiele ketaminy znajdowało się w organizmie zmarłego.